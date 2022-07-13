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Türkei Küstenstadt Datca | Waldbrand
Fotoğraf: CAVIT AKGUN/DHA
Doğa ve ÇevreTürkiye

Datça'da orman yangını

2 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Palamutbükü kara yolu trafiğine kapatıldı, alevlerin rüzgarın etkisiyle yayılmasından endişe ediliyor.

https://www.dw.com/tr/dat%C3%A7ada-orman-yang%C4%B1n%C4%B1/a-62458840

Muğla'nın Datça ilçesinde çarşamba günü öğlen saatlerinde orman yangını çıktı. Mesudiye Mahallesi yakınlarındaki kızılçam ormanında başlayan yangını görenler, durumu acil müdahale ekiplerine bildirdi. Yangına havadan ve kararda çok sayıda araç ve personelle müdahale ediliyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yangın bölgesine 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer sevk edildiğini açıkladı.

Söndürme çalışmalarına askeri personel ile çevredeki site ve inşaat firmalarından gönüllüler de katılıyor.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılma riski devam ediyor. Alevlerin sahile doğru yönelmesi üzerine tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı. Yangının çevredeki yerleşimlere sıçramasından endişe ediliyor. 

Türkei Küstenstadt Datca | Waldbrand
Fotoğraf: MEHMET CIL/DHA

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanların seferber edildiği, yerleşim yerlerini korumak için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin çalışmaları yerinde takip etmek için yangın bölgesine hareket edeceği açıkladı.

DW, DHA / GY, EC

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