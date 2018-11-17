 Danimarka′dan ″Silikon Vadisi″ planı | YAŞAM | DW | 09.01.2019

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YAŞAM

Danimarka'dan "Silikon Vadisi" planı

Danimarka hükümeti, Kopenhag’ın güneyinde 9 yapay ada üzerinde yeni bir sanayi bölgesi kurmayı planlıyor. İşveren Sendikaları Başkanı’na göre adalar bir “Avrupa Silikon Vadisi” oluşmasını sağlayabilir.

Dänemark plant neun neue Inseln vor Kopenhagen (URBAN POWER for Hvidore Kommune)

Danimarka hükümeti, yeni bir sanayi bölgesi oluşturmak için Kopenhag'ın güneyinde 2040 yılına kadar tamamlanması öngörülen 9 yapay ada inşa etmeyi planladıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Simon Emil Ammitzboell-Bille, "Holmene” adını verdikleri bu dublaj projesi sayesinde başkent Kopenhag’ın "uluslararası işletmeler açısından daha cazip bir şehre dönüşeceğini" ve bu sayede "yaklaşık 12 bin yeni iş imkanı yaratılabileceğini" söyledi.

Bakan, "İş, yatırım ve yüksek nitelikli işgücü çekmek için uluslararası rekabette daha güçlü duracağız" dedi.

Danimarka’nın 'Silikon Vadisi'

Hükümet, bu proje ile başkent Kopenhag'daki toprak azlığı sıkıntısını azaltacağını ve bu sayede 3.1 milyon metrekarelik yeni toprak arazi, yaklaşık 380 yeni işletme için alan, 700 bin metrekarelik doğal alan, 17 kilometrelik yeni kıyı şeridi ve 7,2 milyar eurodan fazla ekonomik faaliyet oluşturulmak istendiğini açıkladı. Projenin hayata geçirilmesi için meclisin onayı gerekiyor.

Ekonomi Bakanı Rasmus Jarlov, hükümetin ilk yapay adalarda 2022 yılında inşaata başlamayı umduğunu söyledi. Ayrıca Bakan, bu girişimin adada arsalar satılarak finanse edilebileceğini belirtti.

Danimarka İşveren Sendikaları Başkanı Brian Mikkelsen bu planı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Danimarka'nın TV2 kanalına konuşan Mikkelsen, oluşturulacak adaların "Avrupa Silikon Vadisi'nin" oluşmasını sağlayabileceğini ifade etti.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag

Danimarka'nın başkenti Kopenhag

Danimarka’nın yapay adalara düşkünlüğü      

İnşa edilecek dokuz adadan biri atık maddeleri biyogaza dönüştürecek, kullanılmış suyu muhafaza edecek ve yel değirmenlerinden enerji depolayacak olan atık dönüştürme tesisine ev sahipliği yapacak.

Kopenhag, Zelanda ve Amager olmak üzere iki ada üzerinde yer alıyor. Danimarka yetkili makamları, son yıllarda yapay adalar inşa ederek kentin sınırlarını birçok kez genişletti.

Danimarka Başbakanı Lars Loekke Rasmussen, Ekim ayında Kopenhag’ın kıyılarında konut projelerine ev sahipliği yapacak olan ve bu sayede yükselen deniz seviyesine karşı şehrin savunmasını arttıracak ayrı bir yapay ada inşa etmeyi planladıklarını açıklamıştı.

  • USA San Francisco Golden Gate Bridge Containerschiff (Imago/Westend61)

    İşi Silikon Vadisi’nde öğrenmek

    Silikon Vadisi'nde birkaç ay

    Silikon Vadisi, dokuz Alman startup firmasına ev sahipliği yapıyor. Firmalar, dört ay boyunca Alman hükümeti tarafından finanse edilen "German Accelerator" programı kapsamında Silikon Vadisi'nde çalışma imkanı yakalıyor. İş modellerinin derinine iniyorlar, mentorlarından yardım alıyorlar, yatırımcılarla iletişime geçiyorlar. Çoğu, ABD'nin ürünleri için doğru pazar olduğu kanısında.

  • Palo Alto Moeve Bikes Kalifornien Palo Alto (DW/G. Hofmann)

    İşi Silikon Vadisi’nde öğrenmek

    Bisikleti yeniden keşfetmek!

    "Cyfly" adını verdikleri yeni bir teknolojinin amacı bisikletçinin bacak gücünü daha iyi kullanmasını sağlamak ve bisikleti hızlandırmak. Mühendislik firması Möve Bikes'tan Marcus Rochlitzer, Julius Legenmajer ve Frederik Wassmann, ABD'li bisiklet üreticileriyle birlikte çalışmak için Silikon Vadisi'ne gelmişler. Sorun ise, Almanya'daki iş arkadaşlarından tam 9 saat dilimi uzakta olmaları.

  • Palo Alto Aleksander Ciszek Kalifornien Palo Alto (DW/G. Hofmann)

    İşi Silikon Vadisi’nde öğrenmek

    3 boyutlu yazıcı için yazılım

    Aleksander Ciszek, Silikon Vadisi'ndeki ilk ayından sonra ilk ABD'li müşterilerini kazanmayı başardı. 32 yaşındaki mühendis, 2014 yılında Berlin'de 3yourmind'ı kurdu. Bu platformda, çeşitli 3D yazıcıların fiyatları karşılaştırılabiliyor, veri yüklenebiliyor ve yakındaki bir dükkândan sipariş verilebiliyor. Aleksander, 3D yazıcıların şu sıralar epey yükselişte olduğu ABD'de kalmak istiyor.

  • Palo Alto Dacs-labs Kalifornien Palo Alto (DW/G. Hofmann)

    İşi Silikon Vadisi’nde öğrenmek

    Bilişim sistemleri optimizasyonu

    Bahsederken büyük zevk duydukları RockIT'in işlevi, bilgisayar oyunlarını hızlandırmak. Düsseldorf'a yakın bir kasabadan gelen Frank Schwarz, Dennis Maennersdoerfer ve Björn Caspers, Ocak ayına kadar Silikon Vadisi'nde kalacaklar. Onlara göre, burada pek çok şey Almanya'ya göre daha hızlı gerçekleşiyor. Bu iyi bir şey olsa da, çoğu zaman beklentileri ve üretkenlik baskısını artırıyor.

  • Palo Alto Christopher Fuhrhopp Rescube Kalifornien Palo Alto (DW/G. Hofmann)

    İşi Silikon Vadisi’nde öğrenmek

    Güvenli su sporu, güvenli iş

    Her şey boğulma tehlikesi atlattığında başladı. Bu deneyim sonucunda Christopher Fuhrhop, sörfçülerin, yelkencilerin ve yüzücülerin vücutlarında taşıyabileceği ufak bir çanta icat etti. İpi çektiğinizde tüp şişiyor ve can yeleği oluyor. Dünyanın en büyük su sporu pazarı, ABD. İş fikrini uygulamak için Kaliforniya’dan daha iyi bir yer olabilir miydi? Fuhrhop, bu yüzden her gün 18 saat çalışıyor.

  • Palo Alto Constantino Lattarulo Replex Kalifornien Palo Alto (DW/G. Hofmann)

    İşi Silikon Vadisi’nde öğrenmek

    Genel bakışı yeniden kazanmak?

    Firmalar ve veritabanları büyüdüğünde, yöneticilerin şirketlerinin işleyiş sistemine genel bakış yetisi sekteye uğrar. Pazardaki bu boşluğu bir fırsat olarak gören Constantino Lattarulo, kendi startup'ı Replex'i kurdu ve burada bir firmanın bilişim teknolojileri altyapısının görselleşmesini sağlayan ve böylece işleri kolaylaştıran bir yazılım geliştirdi. Hedef kitlesinin yüzde 60'ı ise ABD'de.

  • Palo Alto Webuyyourcar Kalifornien Palo Alto (DW/G. Hofmann)

    İşi Silikon Vadisi’nde öğrenmek

    Arabalar, müşteriler, ABD!

    Auto-Jesse ve Daimler'in desteklediği Webuyyourcar, "arabanızı satın almaktan başka bir şey yapmayan" bir online ticaret hizmeti. Kullanıcılar, arabalarını tahmin edilen rakama hızlıca ve güvenli biçimde satabiliyorlar. Amerikan otomobil pazarı oldukça büyük ve karmaşık. Nico Wimmer ve Carlo Jesse, pazarı daha iyi anlayabilmek amacıyla 100 civarında müşteri ve uzmanla görüşme gerçekleştirmiş.

  • Palo Alto Sand Hill Road Kalifornien Palo Alto (DW/G. Hofmann)

    İşi Silikon Vadisi’nde öğrenmek

    Sand Hill Road: Teknolojinin Vatikan'ı

    Silikon Vadisi'nin geri kalan kısmı gibi, Sand Hill Road da dışarıdan bakıldığında pek özel bir yere benzemiyor. Ne var ki burası, birçok önemli firma için küresel bir merkez üssü: Örneğin Perkins Caufield & Byers ya da Andreessen Horowitz için. Alman startup firmalarının Sand Hill Road'un risk sermayedarlarından yatırım alması ise oldukça ender rastlanan bir durum.

  • Palo Alto Theresa Schnepp Antelope Club Kalifornien Palo Alto (DW/G. Hofmann)

    İşi Silikon Vadisi’nde öğrenmek

    "Antilop kadının" kariyer sıçraması

    Theresa Schnepp, German Accelerator programıyla Silikon Vadisi'nde yer alan iki kadından biri. Sporcular için kostüm tasarlayan firması, Antelope ismini taşıyor. Bu kostümler, minik elektrik akımı sayesinde kasları uyararak egzersizinizi daha efektif hâle getiriyor. Patronu Schnepp'i, ABD'li koçlardan Amerikalı yatırımcıları nasıl kazanabileceğini öğrenmesi amacıyla Silikon Vadisi'ne göndermiş.

  • Palo Alto Jonathan Kurfess Appinio Kalifornien Palo Alto (DW/G. Hofmann)

    İşi Silikon Vadisi’nde öğrenmek

    Dünyanın en hızlı pazar araştırması

    Pazarın durumu ne? Müşteriler ne istiyor? Jonathan Kurfess, önceden büyük bir Alman firmasında çalışmış. Orada gerçekleştirdiği pazar araştırması dört hafta sürmüş ve binlerce euroya mal olmuş. Ardından istifa etmiş ve kendi uygulaması Appinio'yu yazmış. Appinio, ABD'ye çoktan ulaşmış gözüküyor.

  • Palo Alto Antonio Vega Haveitback Kalifornien Palo Alto (DW/G. Hofmann)

    İşi Silikon Vadisi’nde öğrenmek

    Küresel online kayıp eşya kutusu

    Antonio Vega'nın "dünyanın en büyük kayıp eşya kutusu uygulaması" olarak tanımladığı üründe, toplamda dört milyon kayıt var. Kullanıcılar, kaybettikleri eşyaları firmalar ve devlet kurumları yardımıyla bulabiliyorlar. Kayıp bildir, fotoğraf yükle, ödül belirle. Peki, pazar potansiyeli var mı? ABD'de var gibi gözüküyor: Ülkede her yıl yaklaşık 800 milyon kişi bir şeyler buluyor ya da kaybediyor.


dpa/Reuters, BBA/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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İşi Silikon Vadisi’nde öğrenmek

Dokuz Alman startup firması, Alman hükümeti tarafından finanse edilen bir proje kapsamında Silikon Vadisi'nde birkaç ay boyunca çalışma ve ABD pazarını ve iş dünyasını yakından tanıma fırsatı yakalıyor. (25.11.2016)  

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Paris Avrupa’nın Silikon Vadisi mi oluyor?  

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