Danimarka'dan "Silikon Vadisi" planı

İşi Silikon Vadisi’nde öğrenmek

Güvenli su sporu, güvenli iş

Her şey boğulma tehlikesi atlattığında başladı. Bu deneyim sonucunda Christopher Fuhrhop, sörfçülerin, yelkencilerin ve yüzücülerin vücutlarında taşıyabileceği ufak bir çanta icat etti. İpi çektiğinizde tüp şişiyor ve can yeleği oluyor. Dünyanın en büyük su sporu pazarı, ABD. İş fikrini uygulamak için Kaliforniya’dan daha iyi bir yer olabilir miydi? Fuhrhop, bu yüzden her gün 18 saat çalışıyor.