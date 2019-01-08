Danimarka'da Türk büyükelçiliğine saldıranlara sınır dışı

Danimarka'da mahkeme, geçen yıl Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne molotof kokteyliyle saldırıda bulunan dört kişi hakkında hapis cezası ve sınır dışı edilmeleri kararı verdi. Kopenhag'da görülen davada kararını açıklayan mahkeme dört zanlının saldırıyı "büyük hasar" yaratmak maksadıyla birlikte planladığı ve eyleme geçirdiğini belirtti. Üç zanlıya 1 yıl 9 ay, dördüncü zanlıya ise işbirliği yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Zanlıların karara üst mahkemede itiraz etme hakları bulunuyor.

Yaşları 19 ile 24 arasında değişen Suriye uyruklu zanlıların Kopenhag'daki Kürt toplumunun üyesi oldukları belirtildi. Sanıklar, mahkemedeki ifadelerinde eylemi Türkiye'nin Kürt güçlerinin kontrolünde olan Suriye'nin Afrin kentine yönelik askeri harekatını protesto etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini kabul etmişti.

19 Mart 2018 tarihinde düzenlenen eylemde yaralanan olmamış, büyükelçilik binasında maddi hasar meydana gelmişti. Türkiye, Afrin operasyonuyla terör örgütü olarak gördüğü YPG'den kentin kontrolünü almıştı.

AFP/GY,HT

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