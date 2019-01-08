 Danimarka′da Türk büyükelçiliğine saldıranlara sınır dışı | AVRUPA | DW | 20.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Danimarka'da Türk büyükelçiliğine saldıranlara sınır dışı

Danimarka, geçen yıl Afrin operasyonunu protesto etmek için Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiği'ne molotof kokteyli atan dört kişi hakkında hapis cezası ve sınır dışı kararı verdi.

default

19 Mart 2018'deki molotoflu saldırıda yaralanan olmamış, büyükelçilik binasında maddi hasar meydana gelmişti.

Danimarka'da mahkeme, geçen yıl Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne molotof kokteyliyle saldırıda bulunan dört kişi hakkında hapis cezası ve sınır dışı edilmeleri kararı verdi. Kopenhag'da görülen davada kararını açıklayan mahkeme dört zanlının saldırıyı "büyük hasar" yaratmak maksadıyla birlikte planladığı ve eyleme geçirdiğini belirtti. Üç zanlıya 1 yıl 9 ay, dördüncü zanlıya ise işbirliği yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Zanlıların karara üst mahkemede itiraz etme hakları bulunuyor.

Yaşları 19 ile 24 arasında değişen Suriye uyruklu zanlıların Kopenhag'daki Kürt toplumunun üyesi oldukları belirtildi. Sanıklar, mahkemedeki ifadelerinde eylemi Türkiye'nin Kürt güçlerinin kontrolünde olan Suriye'nin Afrin kentine yönelik askeri harekatını protesto etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini kabul etmişti.

19 Mart 2018 tarihinde düzenlenen eylemde yaralanan olmamış, büyükelçilik binasında maddi hasar meydana gelmişti. Türkiye, Afrin operasyonuyla terör örgütü olarak gördüğü YPG'den kentin kontrolünü almıştı.

AFP/GY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı

Türkiye'nin Danimarka'daki büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iki şüpheliyi arıyor. (19.03.2018)  

Benzer içerik

Flagge EU Iran

AB'den İran istihbaratına yaptırım 08.01.2019

Danimarka Avrupa Birliği'nin, İran istihbarat servisinin bazı üyeleri hakkında, rejim muhaliflerine karşı suikastlar nedeniyle yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

Russland Deutsche Botschaft in Moskau

Rusya 23 ülkeden 59 diplomatı sınır dışı edecek 30.03.2018

Rusya, Skripal krizinde İngiltere’ye destek veren 23 ülkeden 59 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Rusya’da görevli dört Alman diplomatın da sınır dışı edileceği bildirildi.

Europarat Straßburg

Strasbourg'da Afrin gündemi 24.01.2018

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) genel kurulunda HDP'nin de dahil olduğu Birleşik Avrupa Solu (UEL) grubunun önerisi üzerine "Suriye'deki Türk Askeri Müdahalesi" başlıklı özel bir oturum düzenlendi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Antisemitismus Demonstration in Paris (picture-alliance/T. Camus)

Fransa Yahudi düşmanlığına karşı ayakta

Son dönemlerde Yahudi düşmanlığı vakalarının arttığı Fransa’da, ülke çapında antisemitizm karşıtı gösteriler düzenlendi. En kalabalık eylemin yapıldığı başkent Paris’te protesto yürüyüşüne 20 binden fazla kişi katıldı. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

"Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor.  