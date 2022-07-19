  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
NATO-Türkiye
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Türkei Fotoreportage Institutionen
Fotoğraf: DW/U. Danisman
Hukuk ve AdaletTürkiye

Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi'nin feshine onay

Alican Uludağ
44 dakika önce

Danıştay 10. Daire, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Mart 2021 tarihinde İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin kararının iptali talebini reddetti.

https://www.dw.com/tr/dan%C4%B1%C5%9Ftaydan-i%CC%87stanbul-s%C3%B6zle%C5%9Fmesinin-feshine-onay/a-62526281

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararının iptali talebini adli tatile girilmesine saatler kala açıkladı. 10. Daire, sözleşmeden çıkılmasına ilişkin kararın iptali talebini reddetti. 

 

Türkiye'nin Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında İstanbul'da imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi'ne ilk imza 11 Mayıs 2011'de Türkiye tarafından atılmıştı. İstanbul Sözleşmesi'nin uygun bulunduğuna ilişkin kanun da TBMM'de kabul edilmişti.

Ancak şiddete karşı kadını ve çocukları korumayı devlete ödev olarak yükleyen İstanbul Sözleşmesi, Meclis kararı olmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 20 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kararla feshedilmişti. Karar, Avrupa Komisyonuna bildirildikten üç ay sonra yürürlüğe girdi. Sözleşmenin feshi kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle yaklaşık 200 dava açıldı.

Danıştay 10. Daire, ilk olarak yürütmenin durdurulması talebini reddetmiş, bu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından onanmıştı.

10. Daire, bu kez Mayıs ve Haziran aylarında iptal istemlerini duruşmalı olarak ele almıştı. Duruşmalarda Danıştay Savcısı, TBMM’den kanun çıkarmadan sözleşmenin feshedilemeyeceğini belirterek Cumhurbaşkanlığı kararının iptalini talep etmişti.

Danıştay'ın kararı kesin değil. Karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz hakkı bulunuyor.

Bu haber daha sonra güncellenecektir.

AU/HS

Türkei DW Mitarbeiter Alican Uludağ
Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Berlin Garı'ndan Berlin-Prag trenine binen bir yolcu - (17.06.2020)

Türkiye'den Avrupa'ya iltica profili değişiyor

Türkiye'den Avrupa'ya iltica profili değişiyor

Türkiye 2021'de Fransa'ya iltica başvurularında dünya genelinde 5'inci, Avrupa'da 1'inci sıraya yerleşti. Orta yaş üstü bireyler de iltica başvurusunda bulunmaya başladı.
Göç
6 Temmuz 2022
external

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi serüveni

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi serüveni

Türkiye, ilk imzacısı olmakla övündüğü 11 Mayıs 2011 tarihli İstanbul Sözleşmesi'nden 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla çekildi. Peki ama son zamanların en tartışmalı konusu haline gelen İstanbul Sözleşmesi'nin önemi ve amacı neydi? Türkiye, İstanbul Sözleşmesi olmadan kadına yönelik şiddetle mücadele edebilir mi? DW Türkçe hukukçulara sordu.
Politika
1 Nisan 2021
11:21 dak.
Türkei Ankara | Mario Draghi, Ministerpräsident Italien & Recep Tayyip Erdogan, Präsident

Draghi: Erdoğan'a 'İstanbul Sözleşmesi'ne dönün' dedim

Draghi: Erdoğan'a 'İstanbul Sözleşmesi'ne dönün' dedim

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ne dönmesini istediklerini ve bunu bizzat ilettiğini söyledi.
Politika
5 Temmuz 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei Fotoreportage Institutionen

Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi'nin feshine onay

Hukuk ve Adalet
44 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Danıştay'ın feshini onayladığı İstanbul Sözleşmesi nedir?

Danıştay'ın feshini onayladığı İstanbul Sözleşmesi nedir?

Eşitlik
3 saat önce
Fenerbahçe'den Başakşehir Futbol Kulübü'ne transfer olan Mesut Özil

Mesut Özil nereye koşuyor?

Mesut Özil nereye koşuyor?

Futbol
4 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi

Tahran’daki yoğun diplomasi trafiğinden ne çıkacak?

Tahran’daki yoğun diplomasi trafiğinden ne çıkacak?

Politika
6 saat önce
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde

Avrupa Merkez Bankası’nın karar haftası

Avrupa Merkez Bankası’nın karar haftası

Ekonomi
8 saat önce
Orman yangınlarının önemli nedenlerinden biri de enerji nakil hatları ve trafolar

"Enerji nakil hattı kaynaklı yangın sayısı artıyor"

"Enerji nakil hattı kaynaklı yangın sayısı artıyor"

Doğa ve Çevre
20 saat önce

Sıcaklardan nasıl korunmalıyız?

Sıcaklardan nasıl korunmalıyız?

Sağlık
18 saat önce
Ana sayfaya dön