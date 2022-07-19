  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
NATO-Türkiye
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Marie Tihon
EşitlikTürkiye

Danıştay'ın feshini onayladığı İstanbul Sözleşmesi nedir?

3 saat önce

Danıştay'ın feshedilmesine onay verdiği, ancak kadınların ev içi şiddete karşı korunmasında "altın standart" olarak görülen İstanbul Sözleşmesi nedir?

https://www.dw.com/tr/dan%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1n-feshini-onaylad%C4%B1%C4%9F%C4%B1-i%CC%87stanbul-s%C3%B6zle%C5%9Fmesi-nedir/a-62523965

Türkiye, kadına yönelik şiddetin önlenmesini hedefleyen İstanbul Sözleşmesi ya da tam adıyla "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden Mart 2021'den çekilme kararı almıştı. Çok sayıda kadın örgütü de Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın iptali için Danıştay'da dava açmıştı.

Sözleşmeyle ilgili başvuruları değerlendiren Danıştay bugün kararını açıkladı. Danıştay, Erdoğan’ın Mart 2021'de İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin kararının iptali talebini reddetti.

Oysa Danıştay Başsavcılığı, başvurularla ilgili açıkladığı mütalaasında İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin hukuka aykırı olduğunubelirterek sözleşmeden ancak TBMM'de kabul edilecek yeni bir yasayla çıkılabileceğini kaydetmiş ve "Kanun hükmünde sayılan ve usulüne göre yürürlüğe girmiş temel hak ve özgürlüklerle ilgili İstanbul Sözleşmesi korunmalıdır" demişti.

Peki Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olarak İstanbul'da ilk imzacısı olduğu, sonradan da çekildiği sözleşme nedir?

Şiddete sıfır tolerans

Kendi alanında sadece Avrupa değil, dünya genelinde "altın standart" olarak gösterilen sözleşme, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti bir insan hakkı sorunu olarak ele alıyorve bu tür şiddete sıfır tolerans gösterilmesini hedefliyor. Şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve şiddet uygulayanların adalete teslim edilmesi, sözleşmenin temel taşlarını oluşturuyor. Ev içi (fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik) şiddet, kadınların sünnet edilmesi, zorla evlendirilme, cinsel taciz, cinsel şiddet, taciz amaçlı takip, kürtaja zorlama ve kısırlaştırmaya zorlama gibi olguların bir suç olarak düzenlenmesi ve cezalandırılmasını öngörüyor.

Sözleşme daha çok kadınlar için olsa da erkek ve çocukları da kapsıyor. Erkeklerin de aile içi şiddet ve zorla evlendirilme gibi bazı şiddet türlerine maruz kaldığını belirterek taraf devletleri, sözleşme hükümlerini erkekler, çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere, aile içi şiddetin tüm mağdurlarına uygulamaya davet ediyor.

Sözleşme, aşırı muhafazakâr çevrelerin iddialarının aksine, aynı cinsiyetten olan çiftlerin yasal olarak tanınması da dahil olmak üzere, toplumsal cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimle ilgili olarak yeni standartlar getirmiyor. Aile ve evlilik kavramları konusunda yeni tanımlar içermiyor.

Sözleşmenin taraf devletlerce uygulanışını izlemek amacıyla oluşturulmuş GREVIO (Kadına Yönelik Şiddetle ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Konusunda Uzmanlar Grubu) adlı bir denetim mekanizması da bulunuyor.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi serüveni

Sözleşme muhafazakâr çevrelerin nasıl hedefi oldu?

Türkiye, sözleşmeyi İstanbul'da imzalayan ilk Avrupa devleti olmasının yanı sıra 12 Mart 2012'de sözleşmeyi çekincesiz onaylayan ilk devlet olarak da tarihe geçmişti. Tüm bunlar o günlerde Türk hükümetine Avrupa'da puan kazandıran hamleler oldu.

Türkiye için öncü bir adım olan sözleşme, imzalandıktan yaklaşık 9 yıl sonra ise muhafazakâr çevrelerin hedefi oldu. Sözleşmeye karşı çıkanlar çoğunlukla sözleşmedeki "toplumsal cinsiyet" ve "cinsel yönelim" gibi ifadelerin kabul edilemez olduğunu savunarak sözleşmenin bir bütün olarak Türk aile yapısına zarar verdiğini iddia etti.

Kadın örgütleri ise Türkiye'de erkek şiddeti vakaları ile kadın cinayetlerinin önüne geçilebilmesi için sözleşmenin hayati önemde olduğuna dikkat çekiyor. Bu sebeple, Türkiye'yi sözleşme maddelerini uygulamaya ve imzacı olarak üzerine düşen görevleri yapmaya davet ediyor.

Avrupa Konseyi'ndeki son durum

Sözleşmesi imzalamayan iki ülkeden biri Rusya'ydı. Ancak Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle Konsey üyeliğinden atılınca sözleşmeye imza atmamış ülke olarak sadece Azerbaycan kaldı.

Sözleşmeyi imzalamış olup henüz onaylamamış ülkeler ise Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Ermenistan, Letonya, Litvanya, Slovakya ve Birleşik Krallık.

Bu devletlerin sözleşmeyi imzalamama ya da imzalasalar da onaylamama nedenleri büyük ölçüde iktidardaki popülist-muhazafakâr hükümetlerin siyasi hesaplarından veya kilisenin baskısından kaynaklanıyor.

Ukrayna ise geçen Haziran ayında parlamentosundan sözleşmeyi geçirirek onay sürecini tamamlayan son ülke oldu.

KK/HS/EC

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

İstanbul Sözleşmesi için gözler Danıştay kararında

İstanbul Sözleşmesi için gözler Danıştay kararında

İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davada duruşma sona erdi. Savcılık iptal isteminde bulunurken kararın bir ay içinde çıkması bekleniyor.
Hukuk ve Adalet
28 Nisan 2022
Avrupa Birliği Eşitlik Komiseri Helena Dalli

Dalli'den AB ülkelerine: İstanbul Sözleşmesi’ni onaylayın

Dalli'den AB ülkelerine: İstanbul Sözleşmesi’ni onaylayın

AB Eşitlik Komiseri Helena Dalli, hem AB’ye hem Birlik üyesi ülkelere çağrıda bulunarak İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamalarını talep etti. 2011’de imzaya açılan sözleşmeyi üye ülkeler gibi AB’nin de onaylaması gerekiyor.
Politika
25 Kasım 2021
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei Fotoreportage Institutionen

Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi'nin feshine onay

Hukuk ve Adalet
44 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Danıştay'ın feshini onayladığı İstanbul Sözleşmesi nedir?

Danıştay'ın feshini onayladığı İstanbul Sözleşmesi nedir?

Eşitlik
3 saat önce
Fenerbahçe'den Başakşehir Futbol Kulübü'ne transfer olan Mesut Özil

Mesut Özil nereye koşuyor?

Mesut Özil nereye koşuyor?

Futbol
4 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi

Tahran’daki yoğun diplomasi trafiğinden ne çıkacak?

Tahran’daki yoğun diplomasi trafiğinden ne çıkacak?

Politika
6 saat önce
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde

Avrupa Merkez Bankası’nın karar haftası

Avrupa Merkez Bankası’nın karar haftası

Ekonomi
8 saat önce
Orman yangınlarının önemli nedenlerinden biri de enerji nakil hatları ve trafolar

"Enerji nakil hattı kaynaklı yangın sayısı artıyor"

"Enerji nakil hattı kaynaklı yangın sayısı artıyor"

Doğa ve Çevre
20 saat önce

Sıcaklardan nasıl korunmalıyız?

Sıcaklardan nasıl korunmalıyız?

Sağlık
18 saat önce
Ana sayfaya dön