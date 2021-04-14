Dağdelen, Sevim

Almanya’nın savunma sanayi ihracatı azalıyor

Almanya'nın savunma sanayi ihracatı düşüşte. Geçen yıl başlayan gerileme bu yıl da devam ediyor. Bu yılın ilk üç ayında Türkiye'ye yapılan savunma ihracatı ise 9 milyon euro olarak kayıtlara geçti.