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Dağdelen, Sevim

Sevim Dağdelen, Sol Parti üyesi Alman politikacı.

Türkiye'den göç eden bir ailenin çocuğu olarak 1975 yılında Almanya'nın Duisburg kentinde doğan Sevim Dağdelen, 2005 yılından bu yana Federal Meclis'te milletvekilliği görevini sürdürüyor. DW Türkçe'nin Sevim Dağdelen ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

***Archivbild*** 28.09.2018, Niedersachsen, Munster: Ein Soldat der Bundeswehr hält ein Gewehr vom Typ G36 der Firma Heckler & Koch modifiziert mit einem Abschussgerät für Granaten bei der Informationslehrübung «Landoperationen 2018» in den Händen. Foto: Philipp Schulze/dpa | Verwendung weltweit

Almanya’nın savunma sanayi ihracatı azalıyor 14.04.2021

Almanya'nın savunma sanayi ihracatı düşüşte. Geçen yıl başlayan gerileme bu yıl da devam ediyor. Bu yılın ilk üç ayında Türkiye'ye yapılan savunma ihracatı ise 9 milyon euro olarak kayıtlara geçti.
ARCHIV - 19.05.2017, Großbritannien, London: Julian Assange, Wikileaks-Gründer, grüßt auf dem Balkon der Botschaft von Ecuador. (zu dpa: US-Justiz erlässt neue Anklage gegen Wikileaks-Gründer Assange) Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Assange'ın karar davası öncesinde İngiltere hükümetine çağrı 03.01.2021

Almanya'dan bir grup milletvekili WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) iade edilmesi davası öncesinde İngiltere'ye çağrıda bulundu. Vekiller Assange'ın korunmasını istedi.

Ein Teilnehmen macht den Wolfsgruß der rechten Gruppierung žGrauen Wölfeœ auf einer Kundgebung türkischer Nationalisten und national-konservativen Organisationen am Dammtorbahnhof - Hamburg - 10.04.2016 . a participate makes the wolfsgruss the Right Grouping on a Rally Turkish Nationalists and National Conservatives Organizations at Dammtor Hamburg 10 04 2016

Yeşiller'den Almanya'daki Ülkücü Hareket'in yasaklanması için girişim 07.11.2020

Yeşiller partisi, Almanya’da "Bozkurtların" yasaklanması için harekete geçti. Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir konuyla ilgili hükümet partileriyle görüştüklerini belirtti.
September 19, 2015 - September 2015, Munich, Germany- Demonstrators make the symbol of the Grey Wolves. Members of the Grey Wolves- an ultra-nationalist, radical-right group demonstrates against the Kurdish Workers Party (PKK), denouncing them as terrorists . At the outset, members of the radical Turkos motorcycle club assembled in Munich s Freiham, proceeding to the city center to meet with the main demonstration. There were numerous cases of violence, including an attack on a police officer, a line against riot police assembled by the demonstrators, attacks and intimidation of journalists, and the showing of the so-called wolves greeting (wolfsgruess)- a symbol of the Grey Wolf ultra-radical group. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAb160 20150919_zbp_b160_007 Copyright: xSachellexBabbarx September 19 2015 September 2015 Munich Germany demonstrator Make The symbol of The Grey Wolves Members of The Grey Wolves to Ultra Nationalist Radical Right Group demonstrates against The Kurdish Workers Party PKK denouncing THEM As Terrorists AT The outset Members of The Radical Motorcycle Club Assembled in Munich S Freiham proceeding to The City Center to Meet With The Main Demonstration There Were numerous Cases of Violence including to Attack ON a Police Officer a Line against Riot Police Assembled by The demonstrator Attacks and Intimidation of Journalists and The showing of The as called Wolves greeting a symbol of The Grey Wolf Ultra Radical Group PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAb160 20150919_zbp_b160_007 Copyright xSachellexBabbarx

Sol Parti: Almanya’daki Ülkücü Hareket yasaklansın 05.11.2020

Fransa’da “Bozkurtların“ faaliyetlerinin yasaklanması üzerine Almanya’dan da benzer bir adım atılması talebi geldi. Sol Parti, Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu’nun yasaklanmasını istedi.
MUNSTER, GERMANY - SEPTEMBER 28: The rocket launcher MILAN of the Bundeswehr, the German armed forces, is seen during a presentation at a three-day Bundeswehr exercise on September 28, 2018 near Munster, Germany. According to media reports the German government is planning to increase defense spending by 40% to EUR 60 billion annually between 2019 and 2023. (Photo by Alexander Koerner/Getty Images)

Almanya'nın silah satışlarında gerileme 12.10.2020

Alman hükümeti, yılın ilk dokuz ayında askeri silah ve teçhizat satışının geçen yıla kıyasla üçte bir oranında azaldığını açıkladı.

ARCHIV - 26.01.2017, Baden-Württemberg, Oberndorf: Das Sturmgewehr G36 steht beim Waffenhersteller Heckler & Koch in einem Ausstellungsraum. (zu dpa: Luxemburger Finanzholding CDE übernimmt Mehrheit an Heckler und Koch) Foto: Patrick Seeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ABD'ye silah ihracatına itiraz 27.07.2020

Almanya'da Sol Parti Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen, ırkçılıkla suçlanan ABD emniyet teşkilatlarına Almanya'dan silah ihraç edilmesine karşı çıktı.

Der Mündungslauf eines Sturmgewehres vom Typ G36 von Heckler & Koch ist am 06.09.2016 bei einem Appell der Bundeswehr auf dem Marktplatz in Storkow (Brandenburg) zu sehen. Foto: Patrick Pleul/dpa | Verwendung weltweit

Almanya'ya silah ihracatı düzenlemelerini ihlal ettiği suçlaması 20.07.2020

Frankfurt Barış Araştırmaları Merkezi'nin raporuna göre, Almanya insan haklarının ihlal edildiği ülkelere ya da çatışma bölgelerine onlarca yıldır silah ihraç ediyor. Raporda, bu ülkeler arasında Türkiye de sayıldı.
Das Sturmgewehr HK 433 steht am 26.01.2017 in Oberndorf (Baden-Württemberg) beim Waffenhersteller Heckler&Koch in einem Ausstellungsraum. Heckler&Koch wird sich an der Ausschreibung für ein neues Standardgewehr der Bundeswehr beteiligen. (zu lsw-KORR:G36-Nachfolger: Waffenhersteller buhlen um Bundeswehr-Großauftrag vom 03.02.2017) Foto: Patrick Seeger/dpa | Verwendung weltweit

Sivil toplum Almanya’nın artan silah ihracatına tepkili 21.02.2020

Almanya silah ihracatı açısından 2019’da rekor bir yılı geride bıraktı. Özellikle savaş ve kriz bölgelerine yapılan ihracatlara karşı hem parlamento içinden hem de sivil toplumdan muhalif sesler giderek yükseliyor.
MUNSTER, GERMANY - SEPTEMBER 28: The rocket launcher MILAN of the Bundeswehr, the German armed forces, is seen during a presentation at a three-day Bundeswehr exercise on September 28, 2018 near Munster, Germany. According to media reports the German government is planning to increase defense spending by 40% to EUR 60 billion annually between 2019 and 2023. (Photo by Alexander Koerner/Getty Images)

Alman hükümetinden Türkiye'ye yeni silah satışı izni 12.02.2020

Alman hükümeti, Türkiye, Katar, BAE ve Mısır'a yeni silah satışı izni verdi. Sol Parti, Libya'daki savaşa dahil oldukları gerekçesiyle bu satışlara karşı çıkıyor.

A picture taken in Istanbul on September 6, 2018 shows a Turkish national flag (L) and a German national flag on a German school's building. - German Foreign Minister Heiko Maas visits Turkey with both sides seeking a drastic improvement in ties following the detentions of German nationals in the wake of failed coup. (Photo by OZAN KOSE / AFP) (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Almanya’da Türk okulları tartışması 11.01.2020

Türkiye'nin Almanya'da resmi Türk okulları açma girişimi ve bununla ilgili olarak yürütülen görüşmeler Alman kamuoyunda yoğun bir biçimde tartışılıyor.

ARCHIV - 21.01.2018, Türkei, Hatay: Ein türkischer Panzer vom Typ Leopard 2A4 fährt in der Nähe der syrischen Grenze auf einer Straße. (Zu dpa Rüstungsindustrie kritisiert neue Exportrichtlinien der Regierung) Foto: -/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Almanya’nın silah ihracatında rekor yıl 27.12.2019

Almanya’da hükümetin onayını alan silah ve teçhizat ihracatının toplam değeri 7 milyar 950 milyon euroya ulaştı. İhracat onayı alanlar arasında insan hakları ihlalleriyle eleştirilen ülkeler başı çekiyor.

U-Boot in Werft ThyssenKrupp in Kiel | Verwendung weltweit

Almanya'dan Türkiye'ye silah satışında rekor 17.10.2019

Almanya, Suriye operasyonu nedeniyle silah satışına getirilen kısıtlamaya rağmen bu yıl Türkiye’ye silah ihracatında rekor kırdı. Türkiye’ye silah satışları son 14 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.
Auswärtiges Amt in Berlin Auswärtiges Amt in Berlin Foreign Office in Berlin Foreign Office in Berlin

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarının sayısı arttı 23.08.2019

Türkiye'de cezaevinde bulunan Almanların sayısı son altı ayda 47'den 62'ye yükseldi. Hakkında Türkiye'den çıkış yasağı bulunan 38 Alman vatandaşı da ülkeyi terk edemiyor.

ARCHIV - Deutsche und türkische Flaggen, aufgenommen am 11.01.2013 an einem Messestand auf der Messe Stuttgart (Baden-Württemberg). (zu dpa «Trotz Krise: Deutsche Waffenexporte in die Türkei in Millionenhöhe» vom 11.09.2017) Foto: Marijan Murat/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Türkiye'ye 216 milyon euroluk savunma ihracatı 16.08.2019

Almanya hükümeti 2018 yılında Türkiye’ye toplamda 216 milyon euro değerinde, hem askeri hem de sivil amaçlar için kullanılabilecek ürünün ihracatına onay verdi. Muhalefetteki Sol Parti ise tepkili.
Das Foto, das am 10.07.2017 von der «Defense Acquisition Program Administration» veröffentlicht wurde, zeigt Südkoreas neues U-Boot der Klasse 214 während einer Testfahrt. Das U-Boot ist nach der koreanischen Unabhängigkeitsaktivistin Yu Gwansun benannt, die dagegen protestierte, dass die Japaner Korea besetzten. Foto: -/YNA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Alman silah sevkiyatında Türkiye ilk sırada 16.07.2019

Türkiye, Almanya’dan silah sevkiyatı yapılan ülkeler listesinde başı çekti. Türkiye 2019’un ilk dört ayında Almanya’dan "donanma alanında" 184 milyon 100 bin euro değerinde teçhizat teslim aldı.
ARCHIV - 03.08.2014, Berlin: Eine türkische Wahlberechtigte zeigt vor dem Olympiastadion ihren türkischen Pass. (zu dpa «Mehr als 1000 Asylanträge von türkischen Beamten und Diplomaten» vom 01.04.2018) Foto: Daniel Naupold/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvuruları artıyor 15.03.2019

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanların sayısı rekor düzeyini koruyor. Alman Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, "Erdoğan'dan kaçan her iki kişiden biri Almanya'da koruma altına alınıyor" dedi.

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