 Dışişleri: Zirve kararı gerçeklerden kopuk | TÜRKİYE | DW | 02.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Dışişleri: Zirve kararı gerçeklerden kopuk

AB liderler zirvesinde Türkiye’ye ilişkin alınan kararlara Ankara tepki gösterdi. AB’nin yaptırım söylemleriyle bir yere varamayacağı belirtilirken alınan bazı kararlar "gerçekten kopuk" diye eleştirildi.

default

Brüksel'de dün başlayan Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde Türkiye ilişkin alınan kararlara Ankara’dan "gerçeklerden kopuk" tepkisi geldi.

Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada, alınan kararlar için "bir yandan bazı AB ülkeleri ülkemizle ilişkileri geliştirmek isterken, diğer yandan Yunan-Rum ikilisinin AB-Türkiye ilişkilerini nasıl rehin aldığının örneği" yorumu yapıldı.

Açıklamada, istikşafı görüşmelere yeniden başlanması kararına atıf yapılmasının olumlu olduğu dile getirilirken "Ancak bu görüşmeler sadece deniz yetki alanlarının sınırlandırılması değil, Türkiye ve Yunanistan arasındaki tüm sorunların çözülmesine matuftur" denildi.

"Hidrokarbon faaliyetlerine devam edilecek"

Zirve kararlarında Kıbrıs Türklerine hiçbir atıfta bulunulmamasının ve iki taraf arasında hidrokarbon kaynaklarına ilişkin hakça gelir paylaşımından bahsedilmemesini eleştiren açıklamada, "(Bu) AB’nin Kıbrıs Türklerini yok sayan zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir" yorumu yapıldı.

Daha fazlasını okumak için: AB liderler zirvesinden Türkiye'ye uyarı 

Kıbrıs Rumlarının muhatabının Türkiye değil Kıbrıs Türkleri olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin olmadığı bir ortamda, onları temsil etmeyen GKRY ile deniz sınırlarını müzakere etmesi söz konusu olamaz. Bu ancak Kıbrıs meselesi çözüldükten sonra mümkün olabilir. Onun için AB'nin Türkiye'ye değil, Kıbrıs Rumlarına Kıbrıs Türkleriyle görüşme yapmak için çağrıda bulunması gerekir" ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs Türk ve Rumlarının ayrı ayrı yürüttükleri hidrokarbon faaliyetlerini koordine edip gelir paylaşımı dahil bir işbirliği mekanizması kurmak için bir araya gelmesi gerektiğini söylenirken "Bu sağlanmadığı sürece Kıbrıs Türk tarafı, TPAO aracılığıyla yürüttüğü hidrokarbon faaliyetlerine devam edecektir" vurgusu yapıldı.

"AB bu söylemle bir yere varamaz"

AB'nin Kıbrıs meselesinin çözümünde dürüst ve tarafsız bir rol oynamayacağını savunan açıklama “Zirve kararlarında AB’nin Kıbrıs meselesinin çözümü konusundaki ifadelerin 2004 ve 2017 tarihleri unutturularak GKRY tarafından dikte ettirildiği anlaşılmaktadır" diye devam etti.

AB zirvesinden çıkan karar

Brüksel'de dün düzenlenen Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde Türkiye'yi uyaran 27 üye ülke, Ankara'nın doğal gaz arama faaliyetlerinde ısrar etmesi halinde "derhal" yaptırımla karşılacağı uyarısında bulundu.

Liderlerin açıklamasında, Ankara'ya "iyi niyetli görüşmelere devam etmesi ve tek taraflı eylemlerden kaçınması" halinde AB ile daha yakın bağlar ve daha iyi ticari ilişkiler kurulabileceği mesajı verdi. Ancak AB'nin gerekli olması halinde Türkiye'ye karşı ekonomik önlemleri de içeren yaptırımları uygulayabileceği uyarısı yapıldı.

DW/DBN,HS

© Deutsche Welle Türkçe     

Önerdiğimiz linkler

"Tabağındakileri bitirmezsen Türkler gelir"

DW editörlerinden Jannis Papadimitriou, bir Yunan'ın gözünden komşu iki halkın "zorlu dostluğunu" ve sorunlara nasıl çözüm bulunabileceğini kaleme aldı.  

Brüksel'de Türkiye ve Doğu Akdeniz zirvesi

AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarından oluşan AB Konseyi, Türkiye ile ilişkileri görüşmek üzere Perşembe günü Brüksel’de toplanacak. Toplantı öncesi, tırmanışta olan gerilimi yatıştırıcı mesajlar geliyor.  

Ankara ile Atina arasında güvenlik mekanizması

NATO, Türk ve Yunan askeri teknik heyetler arasında üç haftadır sürdürülen görüşmeler sonucunda, askeri gerilimi yatıştırmaya yönelik bir güvenlik mekanizması üzerinde anlaşıldığını açıkladı.  

Benzer içerik

EU-Sondergipfel | Angela Merkel

Merkel'den AB zirvesinde Türkiye açıklaması 01.10.2020

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye olası yaptırımların görüşüleceği AB zirvesinde, Türkiye ile yapıcı bir ilişki geliştirmenin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Brüssel EU Sondergipfel

AB liderler zirvesinden Türkiye’ye uyarı 02.10.2020

AB liderler zirvesinde Türkiye, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda uyarılarak Türkiye'nin faaliyetlerinde ısrar etmesi halinde yaptırımların devreye gireceği vurgulandı. Yunanistan çıkan karardan memnun.

Belgien Gespräch von der Leyens mit Erdogan ohne erkennbares Ergebnis

Erdoğan'dan zirve öncesi AB liderlerine mektup 30.09.2020

Erdoğan, Türkiye'ye yönelik yaptırımların ele alınacağı zirve öncesi AB liderlerine, "Krizi daha da ağırlaştıracak adım ve kararlardan kaçınılmalı" çağrısı yaptı. AB'den de Türkiye'ye "yapıcı" davranması uyarısı geldi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ayhan Bilgen

İçişleri Bakanlığı Kars'a kayyum atadı

İçişleri Bakanlığı Kobani protestosları nedeniyle tutuklanan Ayhan Bilgen’in yerine kayyum atadı. Kars Valisi Türker Öksüz'ün Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği açıklandı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  