Dışişleri: Zirve kararı gerçeklerden kopuk

Brüksel'de dün başlayan Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde Türkiye ilişkin alınan kararlara Ankara’dan "gerçeklerden kopuk" tepkisi geldi.

Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada, alınan kararlar için "bir yandan bazı AB ülkeleri ülkemizle ilişkileri geliştirmek isterken, diğer yandan Yunan-Rum ikilisinin AB-Türkiye ilişkilerini nasıl rehin aldığının örneği" yorumu yapıldı.

Açıklamada, istikşafı görüşmelere yeniden başlanması kararına atıf yapılmasının olumlu olduğu dile getirilirken "Ancak bu görüşmeler sadece deniz yetki alanlarının sınırlandırılması değil, Türkiye ve Yunanistan arasındaki tüm sorunların çözülmesine matuftur" denildi.

"Hidrokarbon faaliyetlerine devam edilecek"

Zirve kararlarında Kıbrıs Türklerine hiçbir atıfta bulunulmamasının ve iki taraf arasında hidrokarbon kaynaklarına ilişkin hakça gelir paylaşımından bahsedilmemesini eleştiren açıklamada, "(Bu) AB’nin Kıbrıs Türklerini yok sayan zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir" yorumu yapıldı.

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Kıbrıs Rumlarının muhatabının Türkiye değil Kıbrıs Türkleri olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin olmadığı bir ortamda, onları temsil etmeyen GKRY ile deniz sınırlarını müzakere etmesi söz konusu olamaz. Bu ancak Kıbrıs meselesi çözüldükten sonra mümkün olabilir. Onun için AB'nin Türkiye'ye değil, Kıbrıs Rumlarına Kıbrıs Türkleriyle görüşme yapmak için çağrıda bulunması gerekir" ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs Türk ve Rumlarının ayrı ayrı yürüttükleri hidrokarbon faaliyetlerini koordine edip gelir paylaşımı dahil bir işbirliği mekanizması kurmak için bir araya gelmesi gerektiğini söylenirken "Bu sağlanmadığı sürece Kıbrıs Türk tarafı, TPAO aracılığıyla yürüttüğü hidrokarbon faaliyetlerine devam edecektir" vurgusu yapıldı.

"AB bu söylemle bir yere varamaz"

AB'nin Kıbrıs meselesinin çözümünde dürüst ve tarafsız bir rol oynamayacağını savunan açıklama “Zirve kararlarında AB’nin Kıbrıs meselesinin çözümü konusundaki ifadelerin 2004 ve 2017 tarihleri unutturularak GKRY tarafından dikte ettirildiği anlaşılmaktadır" diye devam etti.

AB zirvesinden çıkan karar

Brüksel'de dün düzenlenen Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde Türkiye'yi uyaran 27 üye ülke, Ankara'nın doğal gaz arama faaliyetlerinde ısrar etmesi halinde "derhal" yaptırımla karşılacağı uyarısında bulundu.

Liderlerin açıklamasında, Ankara'ya "iyi niyetli görüşmelere devam etmesi ve tek taraflı eylemlerden kaçınması" halinde AB ile daha yakın bağlar ve daha iyi ticari ilişkiler kurulabileceği mesajı verdi. Ancak AB'nin gerekli olması halinde Türkiye'ye karşı ekonomik önlemleri de içeren yaptırımları uygulayabileceği uyarısı yapıldı.

DW/DBN,HS

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