Dışişleri Bakanlığı Danimarka'daki eylemi kınadı

Danimarka'daki bir eylemde Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı Danimarka'da düzenlenen bir eylemde Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yayınladı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında "Danimarka'da dün (24 Mart) akşamüstü kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim ve şanlı Bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında gerçekleştirilen bu eylem, İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da her geçen gün daha da endişe verici seviyelere ulaştığını ve geçmişten ders alınmadığını bir kez daha açıkça göstermiştir.

Bu eylemi en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Danimarka makamlarına bildirilmiştir.

Danimarka makamlarını, bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya, toplumsal huzuru, barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu tür provokasyonların önlenmesi amacıyla somut tedbirler almaya çağırıyoruz."

Danimarka'da 27 Ocak'ta bir caminin karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmıştı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de de 21 Ocak'ta Kur'an-ı Kerim'e yönelik benzer bir saldırı olmuştu.

DW / EC,ET

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