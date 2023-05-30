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Dış ticaret açığında yüzde 42,1'lik artış

18 dakika önce

TÜİK'in Nisan ayı verilerine göre dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 42,1 arttı. En fazla ihracat Almanya'ya yapılırken ithalatta ilk sırayı Rusya aldı.

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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/B. Wüstneck

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Nisan ayı dış ticaret istatistiklerine göre dış ticaret açığında bir önceki yıla göre yüzde 42,1'lik artış kaydedildi.

Nisan ayında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 17,1 azalarak 19 milyar 331 milyon dolara geriledi. İthalat ise yüzde 4,8'lik düşüşle 28 milyar 69 milyon dolar oldu.

Ocak-Nisan döneminde ise ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında azalarak 80 milyar 869 milyon dolar olarak kaydedildi. İthalat ise aynı dönemde yüzde 7,1'lik artışla 124 milyar 313 milyon dolara yükseldi.

Bu veriler ışığında Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 42,1 oranında artarak 6 milyar 147 milyon dolardan 8 milyar 738 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yıl Nisan ayında yüzde 79,1 iken bu yıl Nisan ayında yüzde 68,9'a geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9'luk artış göstererek 32 milyar 684 milyon dolardan 43 milyar 444 milyon dolara yükselmiş oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71,8'den yüzde 65,1'e düştü.

 

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 590 milyon dolarlık satışla Almanya olurken Almanya'yı sırasıyla; 1 milyar 163 milyon dolar ile ABD, 970 milyon dolar ile Irak, 954 milyon dolar ile İtalya, 945 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. 

Ocak-Nisan döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Bu dönemde Almanya'ya 7 milyar 115 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Nisan ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 177 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 691 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 175 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 153 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 117 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,9'unu oluşturdu.

Rusya, Ocak-Nisan döneminde yapılan ithalatta da ilk sırada yer aldı. Rusya Federasyonu'ndan 17 milyar 253 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. 

DW/GK, BK

 

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