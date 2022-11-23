Düzce'de deprem: 2 ölü

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara, İç Anadolu ve Trakya bölgelerinde hissedilen depremde bazı binalarda çatlaklar oluştu. Kalp krizi ve düşme nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre bugün saat 04.08'de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi. Merkez üssü Düzce'de bazı binalarda çatlaklar oluştu.

2 kişi öldü

Düzce'de deprem sırasında evden çıkarken düşerek yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bir kişi de kalp krizi sonucu öldü.

AFAD'tan yapılan son açıklamada, Düzce'de 37, Zonguldak'ta 6, Bursa'da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu'da da birer kişi olmak üzere toplam 50 kişinin yaralandığı; ayrıca en büyüğü 4.3 olmak üzere 101 artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi.

Düzce'de ve yakın çevredeki illerde depremin ardından vatandaşlar sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı. Düzce'de korkuya kapılan bazı vatandaşlar yüksekten atlamak sonucu yaralandı. Bazı binalarda çatlaklar oluştu. Polise binalardan kopan beton parçalarının park halindeki araçların üzerine düştüğü yönünde ihbarlar geldi. Depremin ardından Düzce'de elektrik kesintisi yaşandı. Düzce'de polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeden gelen ihbarlara yönelirken, herhangi bir can kaybı olduğu yönünde bilgi gelmedi.

Düzce'de meydana gelen depremde çok sayıda bina hasar gördü Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah yaptığı açıklamada, "Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir" bilgisini paylaşmıştı.

Deprem nedeniyle birçok bölgede vatandaşlar battaniyelerle evlerinden çıkarken kısa süre içerisinde 18 artçı şok yaşandı. Bu artçı depremlerin en büyüğü saat 04.37'de merkez üssü Düzce'nin Çilimli ilçesinde 4.7 büyüklüğünde, zeminden 8.52 derinliğinde meydana geldi.

DW,ANKA,DHA / TY,ET