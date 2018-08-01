 Dünya′nın kaynakları tükendi, 2,8 Dünya′ya daha ihtiyaç var | YAŞAM | DW | 09.05.2019

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YAŞAM

Dünya'nın kaynakları tükendi, 2,8 Dünya'ya daha ihtiyaç var

AB ülkelerinin doğal kaynakları tüketme hızı baz alınarak yapılan bir araştırmaya göre 2019 yılını çıkarabilmek için 2,8 Dünya'ya daha ihtiyaç var.

Klimawandel | Symbolbild | Erdkugel (picture-alliance/dpa/NASA/Goddard Space Flight Center)

Dünya Doğayı Koruma Vakfı ve Küresel Ayak İzi Ağı'nın hazırladığı rapor, insanoğlunun Dünya'nın sunduğu kaynakları hızla tükettiğini bir kez daha ortaya koydu. AB ülkelerindeki tüketim hızının baz alındığı rapora göre insanoğlu, gezegenimizin sunduğu yıllık kaynakları 10 Mayıs itibarıyla tüketmiş olacak. 2019'u tamamlayabilmek içinse 2,8 Dünya'nın kaynaklarına ihtiyaç var.

Perşembe günü yayınlanan raporda ayrıca Avrupalıların kıtanın doğal ekosisteminin sunduğundan iki kat daha fazla kaynak tükettiğine dikkat çekildi. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'ndan Jörg-Andreas Krüger Avrupalıların "sanki bir değil, 2,8 Dünya varmış gibi yaşadığını" belirterek "Dünya, bizim ökolojik ayak izlerimiz altında inliyor" dedi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, yaşam kaynaklarının korunması konusunun Avrupa siyasetinin gündemine alınması çağrısı yaparak, en geç Mayıs ayı sonundaki Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında sürdürülebilirlik konusunun Avrupa Birliği'nin ana temalarından biri haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlara göre doğal kaynaklara yönelik en büyük tehdidi iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının salınımı oluşturuyor. "Kendimize ve çocuklarımıza yaşanabilir bir gelecek sunabilmek için derhal harekete geçmemiz gerekiyor" diyen Krüger, ayrıca dünya genelinde yüz binlerce öğrencinin iklim değişikliğine karşı harekete geçmeyen hükümetlerini protesto amacıyla düzenlediği "Gelecek için Cumalar" eylemlerine de destek verdi.

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında doğal kaynaklarını en hızlı tüketen ülkelerin başında Lüksemburg geliyor. Lüksemburg 16 Şubat tarihinde 2019 yılı doğal kaynak rezervini tüketirken, Almanya bu yıla ait kaynaklarını 3 Mayıs tarihinde tüketti. Avrupa Birliği ülkeleri arasında kaynaklarını en tasarruflu kullanan Romanya'nın ise 2019 yılı doğal kaynaklarını 12 Haziran'da tüketmesi bekleniyor.

DW,MY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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