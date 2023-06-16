Dünyanın dört bir yanından ev içi şiddet telefonu

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ev içi şiddet yardım hattına, dünyanın dört bir yanından yardım talebi geldiğini açıkladı. Yurtdışından gelen yardım talepleri arasında ABD, Almanya, Fransa gibi ülkeler de var.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ev içi şiddet acil yardım hattına kurulduğu 2007 yılından bu yana 80 bini aşkın yardım çağrısı geldi. Sadece 2023 yılı mayıs ayında 452 çağrının geldiği hattı sadece Türkiye'den değil yurtdışından da arayarak destek isteyenler var. Yurtdışından yani Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelerden gelen yardım taleplerinin o ülkelerdeki yardım sistemlerini bilmemekten kaynaklı olduğu açıklandı.

89 bin yardım çağrısı

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun hazırladığı rapora göre mayıs ayında 0212 656 96 96 ve 0549 656 96 96 numaraları hatlardan ulaşılabilen ev içi şiddetle mücadele acil yardım hattına mayıs ayında 452 çağrı geldi. Mayıs ayında gelen yardım çağrılarında 47 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Onu Aydın, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır gibi toplamda 32 ilden gelen yardım çağrıları izledi.

Rapora göre; mayıs ayı "Acil Yardım Hattı”na gelen ihbar ve yeni kayıt açılan toplam 103 şiddet vakasının 73'ü ev içi şiddet ihbarı. Bu şiddet ihbarlarının 41'i eş şiddeti ihbarları. 22 çağrıda sığınak talebinde bulunulurken, 6 ihbar ise acil yardım gerektiren çağrılardan oluştu. 74 çağrıya hukuki bilgilendirme yapılırken 29 çağrı karakola, 10 çağrı ise barolara yönlendirildi.

Hattın devreye alındığı 15 Ekim 2007'den bu yana ise 81 il ve yurt dışı toplamda 89 bin 745 yardım çağrısı geldi.

Birçok ülkeden evde şiddet ihbarı

Yardım çağrıları sadece Türkiye'den değil dünyanın farklı ülkelerinden de geliyor. TKDF'nin raporuna göre, Almanya, Fransa, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Hollanda, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, İsviçre, İran, Tunus, İngiltere, İsveç, Romanya, Libya, Japonya, Ukrayna, Gürcistan, Kenya, Kanada, Kazakistan, Yunanistan, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Kıbrıs'tan da ev içi şiddet ihbarları da yer alıyor.

Rapora göre 2023 yılında ise Almanya, Fransa, Azerbaycan ve ABD'den ihbarlar geldi. Genel rakam içerisinde az olsa da toplam 9 yurt dışından yardım çağrısı kayda geçti.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Canan Güllü Fotoğraf: DW/H. Köylü

"Dünyanın dört bir yanından yardım çağrısı"

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Canan Güllü, yurtdışından gelen çağrıların aranan ülkedeki sistemin bilinmemesinden kaynaklı olduğunu ifade etti ve "Dünyanın dört bir yanından yardım çağrısı geliyor” diye konuştu. Güllü, "Bulunduğu ülkedeki sistemi bilmediği için ne yapacağını merak ediyorlar. Biz de örneğin Almanya Hamburg'tan aradıysa ya da Münih'ten aradıysa o bölgede bulunan, arayabileceği ilgililerin iletişim bilgilerini paylaşıyoruz” dedi.

DW Türkçe'ye konuşan Güllü, yurt dışından gelen çağrılar içerisinde Türkiye'deki yakını için destek isteyenler de bulunduğunu söyledi. Güllü, "Örneğin Münih'ten arayan bir kişi Kars'taki kız arkadaşının ev içi şiddete maruz kaldığını bildirdi. İlgili yerlere bildirimleri yaptık” diye konuştu.

"Yurt dışında sorun çözülmez ise nasıl adım atıyorsunuz?” sorusuna da Canan Güllü, "Bazen sıkıntı devam ettiği durumlar oluyor elbette. O zaman da konsolosluk ve büyükelçilikleri arıyoruz, ilgililer üzerinden devreye giriyoruz” değerlendirmesi yaptı.

Güllü'nün verdiği bilgiye göre, yurt dışından gelen çağrılarda bir diğer etken ise o ülkedeki çağrı merkezlerinde "Türkçe” bilen kimsenin olmaması.

"Psikolojik ve fiziksel şiddet uygulanıyor”

TKDF'nin raporuna göre ihbar edilen şiddet vakalarının yüzde 38,6'sı psikolojik şiddet, yüzde 35,6 fiziksel şiddet. Gelen çağrıların yüzde 10,9'u sosyal şiddet, yüzde 6,9'u cinsel şiddet ve yüzde 7,9'u ekonomik şiddet ihbarından oluşuyor. Raporda, "Her ne kadar analiz yaparken şiddet türlerini birbirlerinden kavramsal olarak ayırmak kolayken, gerçek hayatta bu durum o kadar kolay olmamaktadır. Çoğu vakada birçok şiddet türü̈ birlikte yer alabilmektedir, fakat bir ya da iki tanesi mağdur üzerindeki derin etkileri nedeni ile diğerinden öne çıkmakta ve mağdur tarafından dile getirilmektedir” denildi.

Rapora göre saldırganların yüzde 38,1'i eşler, yüzde 6,3'ü aile üyeleri. Bu oranı yüzde 6,3 ile eski eşler takip ediyor. Mayıs 2023'te failler arasında erkek arkadaş yüzde 4,8 ve eski erkek arkadaş yüzde 3,2 oldu.

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