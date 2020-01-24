 Dünyadan Elazığ depremi için dayanışma ve taziye mesajları | DÜNYA | DW | 25.01.2020

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DÜNYA

Dünyadan Elazığ depremi için dayanışma ve taziye mesajları

Elâzığ'da yaşanan depremin ardından dünyanın dört bir yanından dayanışma ve taziye mesajları geliyor.

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Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Türkiye’den az önce döndük ve ülkenin doğusunda meydana gelen büyük depremin haberini aldık. Kalbimiz ölenler için yas tutanlar, çok sayıda yaralı ve her canı kurtarmak için savaşan arama kurtarma çalışanlarıyla beraber" ifadelerine yer verdi. 

AB Türkiye Delegasyonu resmi hesabından dün yapılan paylaşımda "AB Türkiye Delegasyonu olarak bugün gerçekleşen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz. Avrupa Birliği Türkiye’nin yanındadır” ifadelerine yer verdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise mesajında “Bu akşam Türkiye'den acı haberler geldi. Kalbimiz bu günkü depremde tüm yaralananlar ve sevdiklerini kaybedenlerle. Bu gece sizi düşünüyoruz” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Büyükelçiliği ise paylaşımında “Dün gece meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun Türkiye” mesajına yer verdi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan paylaşımda ise Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye halkına ve hükümetine başsağlığı dilendi ve hayatını kaybedenlerin aileleri ile depremden etkilenen herkese dayanışma mesajı gönderildi. 

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden yayınlanan taziye mesajında ise “Kardeş ülke Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara Allah’tan şifa dileriz. Azerbaycan kardeş ülke Türkiye halkının kaderini paylaşır, her zaman onunla birliktedir ve her tür yardıma hazırdır” dendi.

DW/BW,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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