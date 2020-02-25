Dünyada koronavirüs vakalarının sayısı 100 bini aştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni koronavirüs hızla yayılıyor. Cuma günü itibarıyla dünyada koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 100 bini aştı. 91 ülkeye yayılan virüs yüzünden, Aralık ayından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 400'den fazla olduğu belirtiliyor.

Türkiye'de ise henüz koronavirüs vakası görülmediği belirtiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Virüsün İtalya üzerinden tüm Avrupa'ya yayılması mümkün, bundan endişeliyiz" diyerek "Virüsün ülkemize dışardan girmesine karşı mücadele ediyoruz" demişti.

Virüsün Avrupa'da yayıldığı ülkelerin başında İtalya geliyor. Ülkede son 24 saat içinde virüsün yol açtığı hastalığa yakalananların sayısı 3 bin 858'den 4 bin 636'ya yükseldi. Virüs yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı ise 197'ye ulaştı. İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'dan sonra virüsün en çok etkili olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede Perşembe günü bütün okul ve üniversitelerin kapatılmasına karar verildi. Derslerin 15 Mart'tan sonra yeniden başlaması öngörülüyor. Yeni koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığının özellikle ülkenin kuzeyindeki Güney Tirol, Emilia-Romagna, Lombardiya bölgelerinde etkili olduğu belirtiliyor.

İtalya'da salgın nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime ara verildi

Almanya'da da hastalık hızla yayılıyor. Robert-Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre koronavirüs vakalarının sayısı Cuma günü 639'a yükseldi. Perşembe günü ise bu sayı 400 olarak kaydedilmişti. Ülkede hastalık özellikle Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde etkili oluyor.

Hollanda'da ilk ölüm

Virüsün yayıldığı ülkelerden Hollanda'da Cuma günü ilk ölüm vakası yaşandı. Yetkililer, yaşamını yitiren 87 yaşındaki erkeğe virüsün nasıl bulaştığını belirleyemediğini açıkladı. Hollanda'da bugüne kadar 82 vaka kaydedildi.

Fransa'da hastalık yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı dokuza yükseldi. 610 vakanın kayıtlara geçtiği Fransa'nın Haut-Rhin ve l'Oise illerinde çocuk yuvaları, ilk ve orta dereceli okulların iki hafta süreyle kapatılmasına karar verildi.

Yunanistan'da ise bugüne kadar 14 vaka tespit edildi. Hastalığa yakalananların çoğunun kısa bir süre önce İsrail ve Mısır seyahatinden dönenler olduğu belirtildi.

İsrail, Beytüllahim'e tüm Filistlinli ve İsraillerinin "giriş ve çıkışlarının yasaklandığını" duyurdu. Bölgede 7 kişide virüs tespit edilmesinin ardından, Perşembe gününden beri turistlere yasaklanmıştı.

Avrupa ülkeleri yeni koronavirüs nedeniyle güvenlik önlemlerini artırırken, Çinli yetkiler virüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan kentinde karantinanın kaldırılmasını düşünüyor.

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AFP,Reuters/JD,HS

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