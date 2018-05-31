Dünyada kanserden ölenlerin sayısı artıyor

Dünya çapında kanser teşhisi konulan vakaların ve kanserden ölen insanların sayısı artıyor. Bu veri, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi'nin (IARC) yayınladığı rapora dayanıyor.

Rapora göre, 2018 yılında 18 milyon 100 bin yeni kanser teşhisi konması bekleniyor. Raporun 2012’de yayınlanan son sayısında bu rakam 14 milyon 100 bindi. 2012’de 8 milyon 200 bin kişi kanserden ölürken, Çarşamba günü yayınlanan raporda kanser nedeniyle 2018'de hayatını kaybedeceği tahmin edilen insan sayısının 9 milyon 600 bine çıktığı ifade edildi. Bu da 2018 senesinde her sekiz erkekten biri ile her 11 kadından birinin ölüm sebebinin kanser olacağı anlamına geliyor.

Raporu yayınlayan IARC, teşhis edilen kanser vakalarındaki artışın nedenlerini erken teşhisi mümkün kılan yeni tıbbi yöntemler, dünya nüfusundaki artış ve insanların ömrünün uzaması ile ilişkilendirdi. Raporda, gelişmekte olan ülkelerde kanser vakalarının artık enfeksiyonlar ve yoksulluğa dayalı nedenlerden ziyade, zengin ülkelerdeki gibi yaşam tarzına ve beslenme şekline dayalı nedenlerden ötürü görülmeye başlandığı ifade edildi.

En ölümcül kanser çeşitleri

Raporda temel olarak sigara nedeniyle ortaya çıkan akciğer kanserinin dünyada kanser nedeniyle yaşanan ölümlerin başını çektiği aktarıldı. Yaklaşık 2 milyon 100 biner ölümle akciğer ve göğüs kanseri, en fazla yeni kanser teşhisi konulan kanser çeşitlerini oluştururken, 1 milyon 800 bin yeni vakayla kalın bağırsak kanseri raporda üçüncü sırada yer aldı. Bunu prostat ve ardından mide kanserleri takip ediyor.

Raporla ilgili açıklama yapan IARC direktörü Christopher Wild, rapordaki bulguların kanser konusunda daha yapılması gereken çok fazla işin olduğuna işaret ettiğini söyledi. Wild, “bu yıkıcı hastalığın dünya çapında kontrol edilmesi için” etkin korunma ve erken teşhis politikalarının acil bir şekilde uygulanması gerektiğini belirtti.

Kanser ve Asya kıtası

Raporda yer alan ve erkekler ile kadınlarla ilgili bilgilerin birleştirildiği küresel şablonlara bakıldığında 2018 senesi içerisinde yeni kanser teşhisi konulan vakaların neredeyse yarısı ve kanser nedeniyle yaşanacak ölümlerin yarısından fazlası Asya’da gerçekleşecek. Bunun sebeplerinden biri bölgenin dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ını barındırması.

Avrupa her ne kadar dünya nüfusunun yüzde 9’una ev sahipliği yapsa da kanser vakalarının yüzde 23,4'ü ve kanser nedeniyle ölümlerin yüzde 20,3'ü Avrupa'da gerçekleşiyor. Dünya nüfusunun yüzde 13,3'ü Amerika kıtasında yaşarken, kanser vakalarının yüzde 21'i ile kanserden ölümlerin yüzde 14,4’ü burada yaşanıyor.

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rtr,dpa/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe