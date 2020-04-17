Dünyada her 10 kişiden 6’sı karantinada

Koronavirüsün yayılmasını engellemeye yönelik önlemler çevresinde dünyada her 10 kişiden altısının evde kendisini karantinaya aldığı ya da almak zorunda kaldığı açıklandı. Fransız haber ajansı AFP’nin verilerine göre, bu toplam dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 58’i, yani 4 milyar 500 milyon insan demek.

Mart ayı ortalarında koronavirüsün yayılma hızının artmasından sonra izolasyon önlemleri de pek çok ülkede giderek daha yaygın hale gelmişti. 18 Mart itibarıyla dünya çapında 500 milyon kişinin kendini karantinaya aldığı ya da almak zorunda kaldığı, bu sayının 23 Mart itibarıyla bir milyara, 24 Mart itibarıyla ise 2 milyara çıktığı, 7 Nisan itibarıyla 4 milyarı aştığı kaydedildi.

AFP’nin verileri, bugün itibarıyla 110 ülke ve bölgede 4 milyar 500 milyonu aşkın insanın karantinada olduğunu ortaya koyuyor. Toplam sayının 2 milyar 93 milyonunun 66 ülke ve bölgede alınan önlemler çerçevesinde evde kalma mecburiyetinde olanlar olduğu belirtildi.

Hangi ülkelerde halk karantinada?

Verilere göre, şu anda dünya üzerinde karantinanın mecburi ya da tavsiye niteliğinde uygulanmadığı bir bölge ise bulunmuyor. Avrupa’da İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Rusya’nın büyük bölümü; Asya’da ise Nepal, Hindistan, Sri Lanka, Özbekistan, Endonezya’nın başkenti Cakarta ve Filipinler’in yarısında karantina zorunlu tutuluyor.

New York'taki Times Meydanı adeta terk edilmiş bir görünümde.

Irak, İsrail, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ile; Fas, Ruanda, Güney Afrika ve Zimbabve ve Nijerya’nın başlıca kentlerinde de izolasyon önlemleri uygulanıyor.

Şu anda en fazla can kaybının yaşandığı ülke konumunda olan ABD’nin yanı sıra; Arjantin, Peru, Kolombiya, Venezuela ve Yeni Zelanda’nın büyük bölümünde de halk karantinada.

Almanya, Kanada, İran ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 15 ülke ve bölgede halka evde kalmaları tavsiye ediliyor; ancak karantina zorunlu tutulmuyor.

Avrupa ülkeleri izolasyon önlemlerini gevşetiyor

Diğer yandan kimi Avrupa ülkelerinde izolasyon önlemlerinde gevşeme adımları ufukta göründü. Çekya önümüzdeki Pazartesiden itibaren bu önlemleri kademeli olarak gevşeteceğini açıklarken; İsviçre 27 Nisan, Fransa da 11 Mayıs itibarıyla önlemleri gevşetecek. Virüsten dolayı Avrupa’da en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan İtalya’da da 4 Mayıs itibarıyla izolasyon önlemlerinde kademeli esneme öngörülüyor.

Salgının başlangıç noktası olan Çin’in Vuhan kentinde ise 8 Nisan itibarıyla birkaç mahalle dışında karantina önlemleri sona ermişti.

AFP / SÖ, BK

©️ Deutsche Welle Türkçe