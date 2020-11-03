 Dünyada bir milyardan fazla insan su sıkıntısı çekiyor | YAŞAM | DW | 26.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

YAŞAM

Dünyada bir milyardan fazla insan su sıkıntısı çekiyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, artan su kıtlığının ciddi etkilerine karşı uyarıda bulundu. Su sıkıntısı çekilen bölgelerden göç riskinin arttığına işaret edildi.

Venezuela'da içme suyu taşıyan insanlar

Venezuela'da içme suyu taşıyan insanlar

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü, dünyadaki su kaynakları ve tüketimi ile ilgili hazırlanan 2020 Gıda ve Tarım Raporu'nu Roma'daki merkezinde açıkladı. Buna göre dünya genelinde bir milyar 200 milyon insan su sıkıntısı ile karşı karşıya.

Su kıtlığının yaşandığı bölgelerde yaşamın olumsuz etkilendiğine işaret edilen raporda, bu bölgelerdeki çok sayıda kişinin evini, yurdunu terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Bu durumun değişmesi için yeni su kaynakların bulunması ve kaynakların halkın yeterince yararlanabileceği hale getirilmesi gerektiği ifade edilen raporda, artan küresel rekabet, iklim değişikliğinin sonuçları, ayrıca siyasi gerginlik ve çatışmaların bu bölgelerdeki sorunları daha da körüklediğine işaret edildi. Su sorunun en fazla kırsal kesimlerde yaşayan yoksulları, kadınları ve yerli halkları olumsuz yönde etkilediği bilgisi de raporda yer aldı.

Nüfus artışına bağlı olarak  kişi başına düşen su miktarının son 20 yılda yüzde 20 oranında azaldığı belirtilen raporda, bu oranın Kuzey Afrika ve Batı Asya'da yüzde 30'u bulduğu ifade edildi. 

Pakistan Dürre Wassermangel

"Derhal harekete geçmezsek, durum daha da kötüleşecek" denilen raporda, özellikle tarım alanında su yönetiminin yeniden ele alınması ve bu konuda daha fazla çaba harcanması gerektiği de vurgulandı. Uzmanlar, bu bağlamda sulama sistemlerinin geliştirmesi, daha az su tüketimiyle daha yüksek verim elde edilen teknolojilerin kullanılması gerektiğine de işaret etti. Raporda, en fazla su tükeminin yüzde 70 ile tarım sektöründe kaydedildiği belirtildi.

Raporda atık su arıtımında ise bir artış görüldüğü vurgulandı. Özellikle deniz sularının tuzdan arındırıldığı tesislerin sayılarının artması nedeniyle arıtma maliyetlerinin azalmasından övgüyle söz edilen raporda, önceleri yüksek maliyet nedeniyle tarım sektörünün tuzdan arındırılmış suları kullanamadığı belirtildi. Raporda, su kullanımının yeniden düzenlenmesinin küresel açlığa karşı verilen mücadele için de önemli olduğuna vurgu yapıldı.

epd/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

'Türkiye su fakiri'

Uzmanlar önümüzdeki 30-40 yıl içinde insanlığı tehdit edecek boyutlara ulaşacağı tahmin edilen su ve gıda güvenliği sorununu 22. Uluslararası Stockholm Su Haftası’nda tartıştı.  

Benzer içerik

Meeresspiegel steigender Meeresspiegel Symbolbild

WWF uyardı: Dünyayı büyük bir su sıkıntısı bekliyor 03.11.2020

Doğal Hayatı Koruma Örgütü, kaynakların doğru kullanılmaması halinde dünyayı büyük bir su sıkıntısı beklediği konusunda uyardı. Su sorunu yaşayacak kentler arasında İstanbul da bulunuyor.

Türkei Anatolien Euphrat Fluß

Türkiye Suriye’nin suyunu mu kesiyor? 03.08.2020

Der Spiegel'in haberine göre Türkiye'nin güneydoğusundaki barajlar nedeniyle Suriye'de susuzluk tehlikesi yaşanıyor.

NASA Luftbild Istanbul Bosporus 2011

İstanbul’da susuzluk tehlikesi: Nedeni havzalardaki yapılaşma 29.11.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme taşıdığı İstanbul’da susuzluk tehlikesi uzmanlara göre de varlığını koruyor. İstanbul’da şu anda 110 günlük su kapasitesi var. Bunun en önemli nedeni ise havzalarda artan yapılaşma.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Çalışırken mola vermek niçin önemli?

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatımıza giren evden çalışma uygulaması bir yandan yoldan tasarruf edilmesi gibi rahatlıkları beraberinde getirirken diğer yandan iş yoğunluğunu artırıyor.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  