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Dünyada afetler 25,4 milyon kişiyi evinden etti

14 Mayıs 2024

Dünyada afetler, şiddet ve çatışmalar nedeniyle evinden olanların sayısı 2023'te 75,9 milyon kişiye yükseldi. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Türkiye, afetler nedeniyle evsiz kalanlarda dünyada ikinci sırada yer aldı.

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Deprem sonrasında Kahramanmaraş
Deprem sonrasında KahramanmaraşFotoğraf: Emirhan Turker/AA/picture alliance

Dünyada afetler, silahlı çatışmalar ve şiddet nedeniyle evinden olan, yaşadığı yeri terk ederek ülkesi içinde başka bir yere taşınmak zorunda kalan insanların sayısı 75 milyon 900 bin kişiyle yeni bir rekora ulaştı. 2023 Aralık ayı itibarıyla evinden olanların sayısı 4 milyon 800 bin kişi arttı.

Cenevre merkezli Ülke İçi Yerinden Edilme İzleme Merkezinin (IDMC) Salı günü açıkladığı raporda yer alan rakamlara göre, 2023 yılında afetler nedeniyle 148 ülkede 26,4 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Türkiye, 4 milyon 53 bin kişiyle Çin'in ardından ikinci sırada yer aldı. Bu durumda, 2023 Şubat ayında ağır yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremleri rol oynadı. Depremden etkilenen Suriye ile birleştirince Kahramanmaraş depremleri toplam 4 milyon 700 bin kişiyi evsiz bıraktı. IDMC raporunda bu rakamın, 2008'den bu yana bir deprem nedeniyle kaydedilen en yüksek rakam olduğuna işaret edildi.

Kahramanmaraş depreminden sonra yeniden imar çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş depreminden sonra yeniden imar çalışmaları devam ediyor.Fotoğraf: Julia Hahn/DW

Çatışmalar ve şiddet olayları da başta Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Gazze Şeridi olmak üzere toplam 20,5 milyon kişiyi evinden etti. Çatışmalar ve şiddet nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 2022'ye göre yüzde 9 oranında arttı.

Raporda Türkiye'ye ayrılan bölümde 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin yol açtığı yıkıma yer verildi. Depremden sonra kiralardaki artışa işaret edilen raporda evinden olanların önce çadırlara ve aşamalı olarak konteyner kentlere yerleştiği, konteyner kentlerin en az 3 yıl daha kullanımda kalmasının beklendiği aktarıldı. Yeniden imar çalışmalarının tam hız devam ettiğine işaret edilen raporda, 31 Aralık 2023 itibarıyla yaklaşık 822 bin kişinin ülke içi göçmen konumunda olduğu belirtildi.

DW/BK,JD

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