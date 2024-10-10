Dünyada 733 milyon insan açlık çekiyor

Küresel Açlık Endeksi'ne göre dünyada 733 milyon insan açlıktan etkileniyor. Uzmanlar en çok kadın ve kız çocuklarının açlıkla karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekiyor.

Alman yardım kuruluşu Dünya Açlık Yardımı (Welthungerhilfe) tarafından Berlin'de açıklanan güncel Küresel Açlık Endeksi'ne göre dünya çapında 733 milyon insan hâlâ açlıktan etkileniyor.

Özellikle Sahra Altı Afrika ve Güney Asya'daki açlık oranlarının çok yüksek olduğuna işaret edilen sunumda açlığa karşı küresel çapta verilen mücadelede çok az ilerleme kaydedildiği uyarısında bulunuldu.

"Küresel krizlerin ailelerin beslenme durumları üzerinde ciddi sonuçları olan ani etkiler yarattığını ve yeni şoklarla başa çıkma kabiliyetlerini tükettiğini biliyoruz" diye konuşan Dünya Açlık Yardımı kuruluşu başkanı Marlehn Thieme, "Küresel toplumun açlığa son verme yükümlülüğünü yeterince yerine getirmemesi kabul edilemez" dedi.

Açlıktan en çok kadınlar ve kız çocukları etkileniyor

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, gıda güvensizliği ve iklim değişikliğinin sonuçları arasındaki bağlantıya odaklanan bu yılki rapor kadınlar ve kız çocuklarının açlıktan en çok etkilenen kesimi oluşturduğunu ortaya koydu.

DÜnyada açlıkla mücadele yavaş ilerliyor. Fotoğraf: Stefanie Glinski/Welthungerhilfe

136 ülkedeki gıda durumunun analiz edildiği raporda ayrıca kadınların ve genç kızların iklim değişikliğinin sonuçlarından orantısız bir şekilde zarar gördüklerine vurgu yapılırken, "Toplumsal cinsiyet eşitliği açlığın sürdürülebilir bir şekilde ortadan kaldırılması için önemli bir kaldıraçtır. Hükümetler mevcut eşitsizlikleri gidermek ve kadınların kaynaklara ve karar alma süreçlerine daha iyi erişimini sağlamak için sağlık, eğitim ve kırsal kalkınmaya yatırım yapmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan değerlendirmede açlığın yoğun olduğu bölgelerde silahlı çatışmalar, iklim değişikliğinin sonuçları ve yüksek borçlanma gibi krizlerin birbirini tetiklediğine de işaret edildi.

Raporda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin olumsuzluklarına da işaret edilerek şöyle denildi:

"Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerektiğine dair onlarca yıldır süregelen söylemlere rağmen, toplumsal cinsiyet eşitsizliği hâlâ yüksek. Yetersiz beslenenler arasında gıda güvensizliğinden en çok etkilenenler kadınlardır ve bazı ülkelerde cinsiyetler arasındaki fark yüzde 19'a kadar çıkmaktadır.”

Afrika'da tarla sulayan bir çiftçi. Fotoğraf: Stefanie Glinski/Welthungerhilfe

Bazı bölgelerde açlık yeniden artıyor

Raporda 2024'te Burundi, Yemen, Madagaskar, Somali, Güney Sudan ve Çad'da açlık "çok ciddi tehdit" olarak sınıflandırıldı. 36 ülkede ise durumun "ciddi" boyutlarda olduğu kaydedildi.

Birçok ülkede ise durumun giderek kötüleştiğine işaret edilirken, 2024 yılında "orta," "ciddi" veya "çok ciddi" endeks değerlerine sahip 22 ülkede açlığın 2016'dan bu yana fiilen arttığına vurgu yapıldı.

Kısa vadede çözüm mümkün görünmüyor

Buna karşın açlıkla mücadelede kısmen başarılı olunan ülkeler de var. Bangladeş Mozambik, Nepal, Somali ve Togo gibi ülkeler endeks değerlerine bağlı olarak puanlarını önemli ölçüde iyileştirdiler. Ancak açlık buralarda bir sorun olmaya devam ediyor.

Rapora göre 2030 yılına kadar açlığı ortadan kaldırma hedefi ise ulaşılamaz görünüyor. Açlıkla mücadelenin mevcut hızıyla devam etmesi halinde 2160 yılına kadar, yani günümüzden 130 yıl sonrasında bile düşük bir seviyeye ulaşması beklenmiyor.

Küresel Açlık Endeksi yetersiz beslenme, çocuklarda bodurluk, zayıf düşme ve çocuk ölümleri verilerinin değerlendirildiği dört göstergeden oluşan bir formüle göre hesaplanıyor.

dpa/TY,JD

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