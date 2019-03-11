 Dünyada 690 milyon çocuk çocukluğunu yaşayamıyor | DÜNYA | DW | 29.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Dünyada 690 milyon çocuk çocukluğunu yaşayamıyor

Save the Children yardım kuruluşunun hazırladığı rapora göre dünyada her dört çocuktan biri çocukluğunu yaşayamıyor. Türkiye ise tüm gelişmelere karşın listenin ortalarında yer aldı.

default

Dünyadaki çocukların yaşam şartlarında son 19 yılda ilerleme kaydedilmesine karşın 690 milyon çocuk savaşlar, eksik beslenme, eğitimden uzak kalma, erken yaşta evlilik, işçilik, sağlık sorunları gibi nedenlerden dolayı çocukluğunu yaşayamıyor.

İngiltere merkezli Save the Children isimli çocuklara yardım örgütünün kuruluşunun 100'üncü yıldönümü vesilesiyle yayınlanan rapora göre 2000 yılından bu yana 176 ülkenin 173'ünde çocukların yaşam koşullarında iyileşme gözlemlendi.

2000 yılı istatistiklerine göre aynı nedenlerden dolayı 970 milyon çocuk çocukluğunu yaşayamazken, son 19 yıldaki gelişmelerle birlikte 280 milyon çocuk günümüzde daha iyi koşullara kavuşmuş durumda.

Önerdiğimiz linkler

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) hem kriz bölgelerindeki çocuklara yardım etmek hem de gençlere daha iyi bir eğitim şartları sağlamak için adım attı. (29.01.2019)

Dünyada milyonlarca çocuk 20 yıl öncesine kıyasla çok daha zor ve tehlikeli şartlarda yaşıyor. UNICEF'e göre, okula giden çocukların sayısı azalırken, şiddet nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı artışta. (20.11.2017)

BM'nin günümüzün en büyük insani felaketinin yaşandığını belirttiği Yemen'de yedi milyon çocuk yeterli beslenemiyor. Açlık, önlenebilir hastalıklar ve enfeksiyon nedeniyle her on dakikada bir çocuk ölüyor. (12.12.2018)

Çocuklara yardım örgütü Save the Children, Yemen'de Nisan 2015 ile Ekim 2018 arasında 85 bin çocuğun açlık ve hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini açıkladı. (21.11.2018)

UNICEF, Yemen’de açlıkla karşı karşıya olan 14 milyon kişinin yarısından fazlasını çocukların oluşturduğunu açıkladı. Örgüte göre, savaşın sona ermesi tek başına ülkedeki krizi bitirmek için yeterli değil. (01.11.2018)

Gene aynı verilere göre 2000 yılından bu yana her yıl hayatını kaybeden çocuk sayısı 4,4 milyon azaldı. Yetersiz beslenme, hastalık gibi olumsuzluklara maruz kalan çocuk sayısı aynı yıla göre 49 milyonluk bir düşüş gösterirken, erken yaşta evlendirilen çocukların sayısı da 11 milyon geriledi.

Örgütün CEO'su Helle Thorning-Schmidt raporla ilgili bir açıklama yaparak olumlu gelişmelere rağmen dünyada birçok çocuğun hâlâ çeşitli tehlikeler ile karşı karşıya olduğunu belitti.

Thorning-Schmidt, "İlerlemenin kayda değer olmasına karşın milyonlarca çocuk, çocukluklarını yaşamaktan alıkonuluyor. Her çocuğa ulaşmak için bastırmaya devam etmeli ve onlara hak ettikleri çocukluğu yaşatmalıyız" ifadesini kullandı.

Türkiye'deki durum

Raporun verilerine göre Türkiye, çocukluğunu yaşayamayan çocukların genel dünya sıralamasında 66'ıncı sırada bulunuyor.

Yaşam koşullarında 2000 yılına göre ilerleme kaydedilen Türkiye'de çocukların en fazla karşılaştığı sorunlar ise yetersiz beslenmeye bağlı olarak gelişim eksikliği, ilk ve orta öğrenime devam etmeme, erken yaşta evlilik ve işçilik olarak öne çıkıyor.

Buna göre Türkiye'de yetersiz beslenmeye bağlı olarak gelişim eksikliği 2013 ile 2018 yılları arasında yüzde 9,5 olarak kayda geçti.

İlk ve orta eğitim alamayan çocukların oranı gene aynı dönemde yüzde 10,4 olurken, 5 ile 17 yaş arası çocuk işçiliği yüzde 5,9 oldu. Ancak rapor çocuk işçilik konusunda elde edilen istatistiklerin standart uluslararası tanımlara uymadığına dikkat çekiyor.

Türkiye'de ayrıca 15 ile 19 yaşları arasındaki kızların evlilik oranı yüzde 6,6 olarak belirlendi. Ancak bu orana tarafların karşılıklı rızası ile yapılan evlilikler dahil edilmedi.

Bunlara ek olarak 0-5 yaş arası çocuk ölümlerini de dikkate alan rapora göre Türkiye'de 2017 yılında bu yaş aralığındaki her 1000 bebekten 11,6'sı çeşitli nedenlerle yaşamını yitirdi.

Ortalardaki Türkiye

Listeye 66'ıncı sıradaki Türkiye'nin üzerinde giren ülkeler ise çarpıcı. Türkiye'nin bir üst basamağında Kuzey Kore bulunurken, onun da üzerinde Brunei, Cezayir, Ermenistan, Arnavutluk ve Ürdün gibi ülkeler yer alıyor.

Syrien Krieg - Kinder

Çocuklar için en iyi ülkeler Avrupa'da

Save the Children raporuna göre çocukların en iyi şartlarda yaşadığı ülkelerin başında Singapur ve Güney Kore haricinde sadece Avrupa ülkeleri bulunuyor.

Birinci sıradaki Singapur'u İsveç, Finlandiya, Norveç, Slovenya, Almanya, İrlanda ve İtalya takip ediyor.

Listenin sonlarında ise savaş ve siyasi istikrarsızlığın yaşandığı ülkeler bulunuyor. Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijer, Çad, Mali, Güney Sudan, Somali, Nijerya ve Gine listenin en alt sıralarında bulunuyor.

Savaşlar ve çatışmaların yıkımına uğrayan Suriye, Yemen, Irak ve Myanmar gibi ülkelerde ise verilerin eksikliğinden dolayı sağlıklı tahminler yapılamazken, sahadaki görüntünün rapora yansıyandan çok daha kötü olduğu öngörülüyor.

DW/ÇÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Syrien, Ein Kämpfer der syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) gibt Kindern in der Nähe des Dorfes Baghouz Brot Ein Kämpfer der syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) gibt Kindern in der Nähe des Dorfes Baghouz Brot

Suriye'de 2018 çocuklar için en ölümcül yıl oldu 11.03.2019

UNICEF, Suriye'de çatışmalar nedeniyle geçen yıl 1106 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölümlerin başlıca nedeni patlamamış mühimmat.

Burkina Faso Kind in einem Flüchtlingslager

Dünyada çocukların yarısından fazlası tehdit altında 31.05.2018

Dünyada yoksulluk, çatışma veya cinsel ayrımcılık tehdidi altında yaşayan çocukların sayısı 1 milyar 200 milyon. Save the Children örgütünün raporuna göre 153 milyon çocuk ise her gününü bu üç tehdit altında geçiriyor.

Türkei Syrer | Welder Mustafa Azman

Ekmek parası peşindeki Suriyeliler 06.05.2019

Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin iş bulması ve yeni bir yaşam kurması için Türk hükümetinin yanı sıra uluslararası kuruluşlar da destek veriyor. Hilal Köylü’nün Konya’daki Suriyelilere ilişkin izlenimleri…

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Irak'ın başkenti Bağdat'ta IŞİD şüphelilerinin yargılandığı mahkeme binası

Irak IŞİD şüphelilerinin çocuklarını Türkiye'ye gönderdi

Irak aileleri IŞİD'e katılan 188'den fazla çocuğu Türkiye'ye gönderdiğini açıkladı. İadenin her iki ülkeden ve UNICEF'ten yetkililerin huzurunda yapıldığı bildirildi.  

FOTO-GALERİ

default

AB ülkelerindeki seçim sonuçlarına genel bakış

AP'de yeni sandalye dağılımı belli oldu. İşte Almanya dışındaki belli başlı AB ülkelerinde sandıktan çıkan sonuçlar...  