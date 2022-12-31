Dünyada 2023 havai fişeklerle kutlanıyor

Geçen iki yılda koronavirüs pandemisi nedeniyle sönük kalan yılbaşı eğlencelerinin ardından, bu sene dünya üzerindeki milyarca insan 2023'ü karşılamaya hazırlanıyor. Dünyaki bütün ülkelerin yeni yıla girmesi yaklaşık 26 saat sürecek.

Dünyada yeni yıla giren ilk yer ise Büyük Okyanus'ta yer alan Kiribati'ye bağlı Kiritimati adası oldu. Ada sakinleri TSİ 13.00'te yeni yıla girdi. Turistler de bu yıl adadaki kutlamalara katıldı. Pandemi nedeniyle 2020 yılında kapılarını turistlere kapatan Kiritimati, Ağustos ayından bu yana yabancı ziyaretçileri kabul ediyor.

Bu yıl yaz saati uygulamasını kaldıran Samoa yeni yılı Kiribati'den bir saat sonra karşıladı. Samoa ile birlikte Yeni Zelanda ve Tonga da yeni yıla ilk giren ülkeler arasında yer aldı.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki havai fişek gösterisi Fotoğraf: Dean Purcel/NZ Herald/AP/picture alliance

Geçen yıllarda pandemi nedeniyle birçok etkinliğe izin verilmeyen Yeni Zelenda'da bu yıl 2023 yine hava fişeklerle karşılandı.

Avustralya ise TSİ 16.00'da yeni yılı karşıladı. Sidney'de yaklaşık 15 dakika süren havai fişek gösterisini yüzbinlerce kişi izledi. ABC televizyonu, Harbour Köprüsü ile ünlü opera binası önündeki gösteriyi izlemek için 1 milyondan fazla kişinin toplandığını duyurdu. Gösteri için yaklaşık 3,7 milyon euro değerinde yaklaşık 9 bin havai fişeğin kullanıldığı belirtiliyor.

Dünyada yeni yıla son girecek yer ise Güney Pasifik'te Amerikan Samoa'sına bağlı Pago Pago adası olacak.

dpa/JD, GY