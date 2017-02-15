 Dünya Sağlık Örgütü′nden Omicron uyarısı | DÜNYA | DW | 22.12.2021

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DÜNYA

Dünya Sağlık Örgütü'nden Omicron uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerde koronavirüsün Omicron varyantının kısa sürede baskın hale gelmesini bekliyor.

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Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün diğer mutantlara kıyasla daha bulaşıcı olduğu saptanan Omicron varyantının Avrupa'da  hızla yayıldığına dikkat çekti.

DSÖ Avrupa bölge sorumlusu Dr. Hans Kluge, varlığı yaklaşık bir ay önce Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantının şimdiye dek DSÖ üyesi 53 Avrupa ülkesinin 38'inde görüldüğünü açıkladı.

Kluge, Avrupa'da AB üyesi ülkelerin yanı sıra Türkiye, Rusya ve Ukrayna'da da Omicnon'un baskın varyanta dönüşmesine karşı hazırlıklı olunması gerektiğine vurgu yaptı.

DSÖ Avrupa bölge sorumlusu Dr. Hans Kluge

DSÖ Avrupa bölge sorumlusu Dr. Hans Kluge

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Kluge, Omicron varyantı ile ilgili pek çok sorunun yanıtının henüz verilemediğini ifade etti.

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Omicron varyantı Delta'dan tehlikeli mi?

Yeni varyantın Danimarka, Portekiz ve İngiltere gibi ülkelerde hızla yayıldığını, hatta bu ülkelerde şimdiden baskın hale geldiğinin de söylenebileceğini kaydeden Kluge, "Üzerimize başka bir fırtınanın geldiğini görebiliriz" dedi.

Kluge, önümüzde hafta içinde yeni varyantın Avrupa'da baskın hale geleceğini, bu durumun halihazırda sorunlu olan sağlık hizmetlerini daha da zorlayacağını söyledi.

İsrail'de 60 yaş üstüne dördüncü doz çağrısı

Koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle İsrail'de  60 yaş üzerindekilere dördüncü doz aşı uygulanması kararlaştırıldı. Başbakan Naftali Bennet halkı tazeleme aşılarını olmaları konusunda uyardı. İsrail hükümetinin oluşturduğu uzmanlar kurulu daha önce dördüncü doz aşıların yaptırılması tavsiyesinde bulunmuştu. İsrail'de bugüne kadar en az 340 Omicron enfeksiyonu tespit edildi.

Omicron'a karşı aşı çalışmaları başladı

Öte yandan AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin Omicron aşısı üzerinde çalışmaya başladığı bildirildi. Oxford Üniversitesi bünyesinde oluşturulan araştırma heyetinin yöneticisi Sandy Douglas Financial Times gazetesine verdiği demeçte bu konuda ilk adımın "tedbir mahiyetinde" atıldığını söyledi. AstraZeneca ve üniversiteden ise yeni çalışma hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

dpa,Reuters/TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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