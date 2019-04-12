 Dünya Sağlık Örgütü: Dünyada kızamık vakaları dört kat arttı | YAŞAM | DW | 15.04.2019

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YAŞAM

Dünya Sağlık Örgütü: Dünyada kızamık vakaları dört kat arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kızamık vakalarının 2019'un ilk çeyreğinde dört kat artış gösterdiğini açıkladı.

Infektion - Kind mit Masern (Colourboxk)

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, dünya genelindeki kızamık vakaları 2019'un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre dört kat artış gösterdi.

DSÖ tarafından Pazartesi günü Cenevre'de yapılan açıklamada, bugüne kadar 170 ülkede 112 bin 163 vakanın kaydedildiği belirtildi. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde 163 ülkeden 28 bin 124 vaka olarak açıklanmıştı. Vakalardaki en yüksek artışın Afrika'da gözlemlendiği belirtildi.

DSÖ'nün açıklamasında, Etiyopya, Kazakistan, Sudan ve Ukrayna'nın da dahil olduğu birçok ülkede yeni salgınların ölümlere sebebiyet verdiği belirtildi. DSÖ, daha geniş kapsamlı aşılama programı çağrısında bulundu.

Hastalık nedeniyle kaç kişinin yaşamını yitirdiği konusunda bir veri paylaşmayan örgüt, dünya çapında her 10 vakadan birinin ölümle sonuçlandığı bilgisini paylaştı.

DSÖ son aylarda küresel aşılanma oranlarında düşüş yaşandığına dikkat çekmişti. Kızamık iki aşamalı bir aşı ile engellenebiliyor.

Aşı çağrısı

DSÖ, ABD ve İsrail gibi geniş kapsamlı aşılama programı olan ülkelerde de hastalığın tırmanışa geçtiğini bunun nedeninin de aşılanmamış insanlar arasında hastalığın hızlı bir şekilde yayılması olduğunu açıkladı.

ABD'li sağlık yetkilileri, Pazartesi günü yaptıkları açıklamada ABD'de teyit edilmiş kızamık vakalarının sayısının 11 Nisan haftası itibariyle yüzde 20 artış gösterdiğini, bunun da ülke tarihindeki en kötü ikinci salgın olduğunu bildirdi. ABD'nin New York kentinde geçen hafta özellikle Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yayılan kızamık salgınından dolayı acil sağlık durumu ilan edilmişti.

2017'de 110 bin kişi öldü

2016 yılına kadar gerileme gösteren kızamık, son yıllarda yine yayılmaya başladı. DSÖ'nin son verilere göre kızamık dünya genelinde 2017 yılında 110 bin kişinin ölümüne yol açtı.

Öksürük, hapşırma ve kişisel temas nedeniyle bulaşan kızamık virüsü karşısındaki en korunmasız grubu aşı olmamış çocuklar ve hamile kadınlar oluşturuyor. Beyine sıçrayabilen hastalık ölüme yol açabiliyor.

dpa, rtr, AFP/SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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