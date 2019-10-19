 Dünya nüfusu 7,8 milyara ulaştı | DÜNYA | DW | 10.07.2020

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DÜNYA

Dünya nüfusu 7,8 milyara ulaştı

Dünya nüfusu 7 milyar 800 milyona ulaşarak rekor düzeye çıkarken korona döneminde özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yetersiz sağlık hizmetleri ve sokağa çıkış kısıtlamaları nedeniyle doğumlarda patlama bekleniyor.

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Alman Dünya Nüfusu Vakfı (DSW) 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, yeryüzündeki insan sayısının rekor seviyeye çıktığını belirterek güncel dünya nüfusunun 7 milyar 800 milyon civarında olduğunu duyurdu.

Vakfın Hamburg'daki merkezinden yapılan açıklamada, dünya nüfusunun her yıl ortalama 82 milyon arttığına işaret edilirken her saniyede ortalama 2,6 bebeğin dünyaya geldiği belirtildi.

Dünya nüfusundaki  artışın önemli nedenlerinden biri olarak istenmeyen hamilelikler gösterildi. Yapılan açıklamada özellikle gelişmekte olan ülkelerde kadın ve genç kızların kendi bedenleri üzerinde söz haklarının bulunmadığı belirtilirken, söz konusu bölgelerde 5 doğumdan ikisinin kadınların istekleri dışında gerçekleştiğine vurgu yapıldı.

Nüfus uzmanları özellikle Afrika'da Sahra'nın güneyinde kalan bölgelerde durumun vahim olduğunu belirttiler. Buna göre bu bölgede doğum kontrolü yapmak isteyen iki kadından biri bundan mahrum kalıyor. Kadın başına düşen çocuk sayısı ise geçen yıllara göre azalma göstermesine rağmen 4,4 düzeyinde kaydedildi. Bu oran dünya genelinde 2,4 olarak tespit edildi. 1960'larda dünya genelinde her kadın ortalama 5 çocuk dünyaya getiriyordu.

Afrika'da bir anne

Afrika'da bir anne

Korona kısıtlamaları etkili olacak

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre gelişmekte olan ülkelerde altı aydan uzun süren sokağa çıkış kısıtlamaları bu bölgelerde 7 milyon civarında istenmeyen doğuma yol açabilecek.

DSW Genel Müdürü Jan Kreutzberg kadın ve kızların sağlık ve bedenlerine sahip olma haklarının özellikle kriz dönemlerinde daha çok ihlal edildiğini belirterek, korona döneminde de bunun yaşandığını söyledi. Kreutzberg, "Pandemi bu konuda uluslararası topluma ödevler yüklüyor. Sağlık hizmetlerine ve doğum kontrol yöntemlerine erişim dünya genelinde, Almanya tarafında da daha büyük bir angajman gerektiriyor” dedi.

Pandemi sırasında  genç kızların sünnet edilmesi ve küçük yaşta evliliğe zorlanmaları şeklindeki uygulamaların da arttığı ifade edildi.

KNA, epd/ TY,BK

© Deutche Welle Türkçe

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