Dünya Mirası, özel kültürel veya fiziksel öneme sahip yerlerden her birine verilen ad.

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından oluşturulur. Dünya Mirası Programı bu listeyi güncellemektedir. DW Türkçe'nin Dünya Mirası ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.