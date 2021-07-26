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Dünya Mirası

Dünya Mirası, özel kültürel veya fiziksel öneme sahip yerlerden her birine verilen ad.

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından oluşturulur. Dünya Mirası Programı bu listeyi güncellemektedir. DW Türkçe'nin Dünya Mirası ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Das UNESCO Welterbekomitee hat am Montag sechs neue Welterbestätten ernannt, darunter auch die archäologische Ausgrabungsstätte Arslan Tepe in der Türkei. Die Fotos zeigen Arslan Tepe in Malatya, in der Türkei. Copyright: Demirören Nachrichten Agentur, DHA via Julide Danisman

Arslantepe Höyüğü UNESCO Dünya Mirası Listesinde 26.07.2021

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Arslantepe Höyüğü UNESCO Dünya Miras Listesi'ne eklendi.

Chora-Kirche oder Kariye Camii, Edirnekapi, Fatih, Istanbul, Provinz Istanbul, Türkei, Asien | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Dışişleri'nden Ayasofya ve Kariye açıklaması 24.07.2021

UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin kararına ilişkin bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı "Ayasofya ve Kariye tarihi, kültürel ve dini değerler bakımından titizlikle korunmaktadır" dedi.
ISTANBUL, TURKEY - JANUARY 18: A drone photo shows a view of Hagia Sophia Grand Mosque after a snowfall in Istanbul, Turkey on January 18, 2021 Lokman Akkaya / Anadolu Agency

UNESCO'dan Ayasofya ve Kariye uyarısı 23.07.2021

Dünya Mirası Komitesi, geçen yıl camiye çevrilen Ayasofya ve Kariye'de yapılan değişiklikleri bildirmesi için Türkiye'ye 1 Şubat'a kadar süre verdi. Korunmayan varlıkların miras listesinden çıkarılma riski bulunuyor.
An aerial view of the Byzantine-era Hagia Sophia, on Saturday, April 25, 2020, one of Istanbul's main tourist attractions in the historic Sultanahmet district of Istanbul. The 6th-century building is now at the center of a heated debate between conservative groups who want it to be reconverted into a mosque and those who believe the World Heritage site should remain a museum. (AP Photo) |

Rusya ve Yunanistan'dan Ayasofya açıklaması 23.07.2020

Rusya ve Yunanistan liderleri Putin ve Mitsotakis, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ayasofya'nın "tüm insanlığa ait bir kazanım" olarak kalması gerektiğine vurgu yaptı.
31.3.2018*** Turkey's President Recep Tayyip Erdogan, centre, accompanied by his wife Emine, right, waves to supporters as he walks in the Byzantine-era Hagia Sophia an UNESCO world heritage site and one of Istanbul's main tourist attractions, in the historic Sultanahmet district of Istanbul, Saturday, March 31, 2018. Turkey's president has recited an Islamic prayer in the Hagia Sophia, an Istanbul landmark that has become a symbol of interfaith and diplomatic tensions. Erdogan recited the Quran's first verse to the souls of all, especially Istanbul's conqueror. The Hagia Sophia was built as an Orthodox Christian church, converted into a mosque in 1453 and made into a museum in 1935. Erdogan's Islamic-leaning government has discussed converting the structure back into a mosque. (Kayhan Ozer/Pool Photo via AP) |

Erdoğan Ayasofya'yı ibadete açan kararı imzaladı 10.07.2020

Danıştay, Ayasofya'ya müze statüsü verilmesini öngören 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Erdoğan da ardından ibadete açılmak üzere Ayasofya'nın Diyanet'e devredilmesine yönelik kararı imzaladı.

Hagia Sophia in Istanbul Turkey, August 2019

UNESCO'dan Ayasofya uyarısı 10.07.2020

Danıştay’ın Ayasofya kararı beklenirken UNESCO, Dünya Mirası listesindeki tarihi eserde yapılacak olası bir statü değişikliğinin örgüte bildirilmesi gerektiğini açıkladı.

A picture taken on June 9, 2016 shows Hagia Sofia Mosque in the historical district of Istanbul. Turkey has suffered a spate of bombings this year, including two suicide attacks in tourist areas of Istanbul and two car bombings in the capital Ankara effected tourism industry in Turkey reported by Turkish media. / AFP / OZAN KOSE (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

Kremlin sözcüsünden Ayasofya açıklaması 06.07.2020

Ayasofya'nın müze statüsünden çıkartılarak camiye dönüştürülme tartışmaları sürerken Rusya’dan konuyla ilgili açıklama geldi. Kremlin, yapıtın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olduğuna dikkat edilmesini istedi.
Oldest Archeological Sanctuary On Gobekli Hill; Gobekli Tepe, Turkey PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: ReynoldxMainse 12289018

Göbeklitepe'nin kapıları ziyaretçilere açıldı 08.03.2019

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe tekrar ziyarete açıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göbeklitepe insanlık tarihinin yeniden yazılmasını gerektirecek derecede önemli bir yer" dedi.
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Göbeklitepe Dünya Mirası listesinde 02.07.2018

UNECO Komitesi tarafından Dünya Mirası listesine alınan yerler arasında Göbeklitepe antik tapınağı da bulunuyor. Dünya Mirası listesindeki Almanya'daki yerlerin sayısı ise iki yeni tarihi anıtın katılmasıyla 44'e çıktı.

Vejetaryen Aztek çorbası 20.05.2018

Dünyanın 189 ülkesinden insanların yaşadığı Berlin bu özelliğiyle aynı zamanda çok farklı lezzetler de sunuyor. Bu hafta Agüevo adlı Meksika restoranındayız. Yüzyıllar öncesine dayanan Aztek kültürü bugün Meksika mutfağında hala yaşatılıyor. Paco Franco da bize UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aldığı Meksika mutfağından bol biberli Aztek çorbası pişirdi.
Ruinenstaette von Aphrodisias: Tetrapylon, Eingangstor zur Tempelanlage der Aphrodite, Tuerkische Suedkueste | Verwendung weltweit

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nin yeni üyeleri 10.07.2017

UNESCO Dünya Mirası Komitesi, Krakov’daki toplantıda Dünya Mirası Listesi’ne giren yeni yerleri açıkladı. Türkiye’deki Afrodisias Antik Kenti de kalıcı listeye alındı.

Aydın'daki Afrodisias UNESCO'nun gündeminde 04.07.2017

Polonya’da başlayan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 41’inci Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda Türkiye’deki Afrodisias Antik Kenti de görüşülecek. UNESCO'nun 12 Temmuz’a kadar sürecek toplantısında 35 tarihi bölgenin Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne alınıp alınmayacağına karar verilecek.
Excavations in progress in the back chamber at Gorham’s Cave. Date: 16/07/2013 Copyright: © Clive Finlayson, Gibraltar Museum Author: Clive Finlayson, Gibraltar Museum Source: Nomination file

Yeni UNESCO Dünya Mirası Listesi 15.06.2017

UNESCO her yıl Dünya Mirası Listesi’ne yeni yerler ekliyor. Bu yıl listeye dahil olan bu çok özel yerleri sıraladık.

Halepliler antik kenti kurtarmaya çalışıyor 16.02.2017

UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde olan Halep antik kenti Suriye savaşında büyük hasar gördü. Şimdi halk şehrin yeniden inşasına yardım ediyor.

Dünya mirası tahribatına ilk ceza 27.09.2016

Uluslararası Ceza Mahkemesi Mali'deki Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan eserlerin tahrip edilmesiyle ilgili kararını açıkladı.

Çin Seddi'ne yol örüldü iddiaları 23.09.2016

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ndeki Çin Seddi'nin kuzeydoğusu bölümüne yol yapıldığı iddiaları Çin hükümetini harekete geçirdi.
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