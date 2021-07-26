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Dünya Mirası, özel kültürel veya fiziksel öneme sahip yerlerden her birine verilen ad.
BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından oluşturulur. Dünya Mirası Programı bu listeyi güncellemektedir. DW Türkçe'nin Dünya Mirası ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Dünyanın 189 ülkesinden insanların yaşadığı Berlin bu özelliğiyle aynı zamanda çok farklı lezzetler de sunuyor. Bu hafta Agüevo adlı Meksika restoranındayız. Yüzyıllar öncesine dayanan Aztek kültürü bugün Meksika mutfağında hala yaşatılıyor. Paco Franco da bize UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aldığı Meksika mutfağından bol biberli Aztek çorbası pişirdi.
Polonya’da başlayan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 41’inci Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda Türkiye’deki Afrodisias Antik Kenti de görüşülecek. UNESCO'nun 12 Temmuz’a kadar sürecek toplantısında 35 tarihi bölgenin Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne alınıp alınmayacağına karar verilecek.