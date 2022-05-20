  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye Ekonomisi
Buse Naz Çakıroğlu
Buse Naz ÇakıroğluFotoğraf: ANKA
SporTürkiye

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın madalya

50 dakika önce

Türkiye, İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda tarihi bir başarı gösterdi. Organizasyonda Türkiye 5 altın ve 2 bronz madalya ile takım halinde şampiyon oldu.

https://www.dw.com/tr/d%C3%BCnya-kad%C4%B1nlar-boks-%C5%9Fampiyonas%C4%B1nda-5-alt%C4%B1n-madalya/a-61884011

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, 50 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir, altın madalya kazandı. 70 kiloda Sema Çalışkan ile 81 kiloda Elif Güneri de turnuvayı bronz madalyayla tamamladı. Türkiye, organizasyonda 5'i altın ve 2'si bronz 7 madalyayla takım halinde şampiyon oldu.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde Başahşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nden düzenlenen şampiyonanın 11'inci ve son gününde 50, 54, 60, 66, 75 ve +81 kilolarda final maçları yapıldı.

50 kiloda altın madalya mücadelesi veren milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, final maçını Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria karşısında 5-0'lık skorla kazandı. Çakıroğlu böylece Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonluğunu da başarılarına ekledi.

Hatice Akbaş ise 54 kiloda Romanya'dan Lacramioara Perijoc ile final maçına çıktı. Akbaş maçı 3-2 kazanarak altın madalyaya uzandı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli ise 66 kiloda Kanadalı Charlie Cavanagh ile finalde karşılaştı. Rakibi karşısında üstün bir performans sergileyen Sürmeneli son rauntta bitime 45 saniye kala hakem kararıyla galip ilan edilerek altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya ikincisi, Avrupa üçüncüsü milli boksör Şennur Demir de +81 kiloda Faslı Khaija Mardi karşısında final maçına çıktı. Çekişmeli geçen maçı Demir 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.

İstanbul'da düzenlenen turnuvada Türk sporcuların gösterdiği başarı Türkiye'nin kadın boks tarihine geçti.

DW / EC, BK

 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da görüştüğü İsveçli ve Fin liderlere NATO üyeliği için tam destek mesajı vermişti.

İsveçli uzman: Konu İsveç değil Türkiye-ABD meselesi

Politika
1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

Avrupa'daki sağ popülizm Türkiye'ye mi sıçradı?

Avrupa'daki sağ popülizm Türkiye'ye mi sıçradı?

Politika
15 saat önce
Adnan Tanrıverdi

On soruda politik bir savaş şirketi SADAT

On soruda politik bir savaş şirketi SADAT

Politika
19 Mayıs 2022
Yakın plan mikroskoba bakan bir bilim insanı

Avrupalı araştırmacılar Çin'e yardım mı ediyor?

Avrupalı araştırmacılar Çin'e yardım mı ediyor?

Yolsuzluk
19 Mayıs 2022

Dört AB ülkesinden dev enerji projesi

Dört AB ülkesinden dev enerji projesi

Ekonomi
18 Mayıs 2022
external

Kağıt fiyatlarında artış: Öğrenciler kitap alamıyor

Kağıt fiyatlarında artış: Öğrenciler kitap alamıyor

Ekonomi
18 Mayıs 2022
02:56 dak.

NATO'da üyelik krizi: Türkiye'nin elinde hangi kartlar var?

NATO'da üyelik krizi: Türkiye'nin elinde hangi kartlar var?

Politika
18 Mayıs 2022
Ana sayfaya dön