Dünya İnsani Yardım Günü: 70 milyon kişi mülteci durumda

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Alman partneri BM Mültecilere Yardım derneği, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre dünya genelinde 70 milyon insanın mülteci durumuna düştüğü belirtilerek, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri dünya çapında savaş, çatışma ve zulümden kaçan insanların sayısının hiç bu kadar yüksek olmadığına dikkat çekildi.

Bonn'da bulunan Mültecilere Yardım derneğinin açıklamasında, insani yardım çalışanlarının çoğu zaman kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor durumdaki bu insanlara yardım eli uzattığının altı çizildi.

Sadece UNHCR bünyesinde 134 ülkede 16 binden fazla insani yardım çalışanı bulunuyor. Çalışanların yüzde 90'ı kriz alanlarında ve mültecilerle doğrudan temas halinde görev yapıyor.

Mültecilere Yardım derneğinin Başkanı Peter Ruhenstroth-Bauer, "Yardım çalışanlarımız Venezuela'dan Bangladeş'e, Ukrayna'dan Tanzanya'ya, dünya çapında 70 milyondan fazla mülteci için her gün, gün boyu çalışıyor" dedi.

Etiyopya'da topraklarından sürülen mülteciler

Yardım faaliyetlerinin yüzde 40'ı Afrika'da

Ruhenstroth-Bauer, dünya çapında yardım operasyonlarında çalışan görevlilerin yüzde 40'ının Afrika, yüzde 22'sinin Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da, yüzde 12'sinin Asya'da, yüzde 12'sinin de Amerika kıtasında faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Yardım çalışanlarının en fazla ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirildiğini ifade eden Ruhenstroth-Bauer, Yemen, Sudan ve Suriye'deki görevlerin tehlikesine dikkat çekti. Mültecilere Yardım derneğinin başkanı, uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, yardıma gereksinim duyan insanlara köken, ten rengi, din ve etnik gruba bakılmaksızın her zaman erişim sağlanması gerektiğini vurguladı.

Alman hükümetinin İnsan Hakları Politikası Sorumlusu Bärbel Kofler ise kadın insani yardım çalışanlarının azlığına dikkat çekerek, özellikle AIDS, doğum ve ebelik ile cinsel şiddet gibi konularda kadın çalışanların erkek çalışanlardan daha etkili hizmet verdiklerinin altını çizdi.

Dünya İnsani Yardım Günü, 19 Ağustos 2003'de Irak'ın Bağdat'taki BM merkezine yönelik terör saldırısına tepki olarak yaşama geçirilmişti. Saldırıda 22 kişi yaşamını yitirmişti.

DW / TY,JD

©Deutsche Welle Türkçe