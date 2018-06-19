 Dünya genelinde elektirikli otomobil satışları artıyor | EKONOMİ | DW | 17.01.2019

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EKONOMİ

Dünya genelinde elektirikli otomobil satışları artıyor

Dünya genelinde elektrikli ve hibrid araçlara olan talep artıyor. Yeni bir araştırmaya göre geçen yıl 2,1 milyon hibrid ve elektrikli araç satıldı.

Produktion vom VW E-Golf in Dresden (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

Almanya'da otomotiv sektöründeki yenilikleri analiz eden bağımsız Bergisch Gladbach CAM Enstitüsü'nün dünya çapında yaptığı bir araştırma elektrikli ve hibrid araçlara olan talebin arttığını ve geçen yıl toplam 2,1 milyon elektrikli araç satıldığını ortaya koydu.

Yeni trafiğe çıkan elektrikli ve hibrid araçların oranı ise yüzde 2,4'e yükseldi. Enstitünün direktörü Prof. Stefan Bratzel, bu yıl satışların 2,7 milyona yükselmesini bekliyor. Çin küresel talebin yüzde 60'ını oluştururken, artan trendin lokomotifi oldu.

Çin lokomotif oldu

Bratzel Çin'in "Geçen yıl 1 milyon elektrikli araç ve 202 bin elektrikli ticari araç satıldı. Elektrikli araçların Çin'de piyasadaki payı yüzde 4,5'e yükseldi" dedi.

Bratzel Çin'de bu yıl 1,6 milyon araçlık satış bekliyor. ABD de ise 361 bin adet elektrikli araç satılırken, piyasa payı yüzde 2,1 oldu.

Araştırma özellikle ABD'de elektrikli otomobillerin satışlarının artmasında Tesla'nın yeni Model 3'ünün büyük bir etken olduğunu gösterdi. Norveç'te satın alınan her iki arabadan birini elektrikli araçlar oluşturdu. Almanya'da 68 bin elektrikli araç satılarak toplam satıştaki payı yüzde 2 oldu.

Bratzel Almanya'da bu yıl 90 bin kişinin daha elektrikli araç alacağını düşünüyor. Asıl sıçramanın ise otomotiv şirketlerinin yeni elektrikli modellerini piyasaya süreceği 2020 yılında olacağı tahmin ediliyor.

Avrupa Birliği'ndeki kanunlar otomobil üreticilerini karbon salınımlarını azaltmaya itiyor. Ancak elektrikli otomobiller için şarj altyapısı kurulması gerekiyor.

dpa/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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