 Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Silivri′den mesaj var | TÜRKİYE | DW | 03.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Silivri'den mesaj var

Müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 1000 güne yakın süredir cezaevinde olan gazeteci ve yazar Ahmet Altan, DW için 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne yönelik bir yazı kaleme aldı.

Ahmet Altan Journalist Türkei (picture-alliance/dpa/J.Woitas)

Gazeteci ve yazar Ahmet Altan, Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında tutuklandı. Darbe girişimi öncesi televizyonda katıldığı bir programda, darbeye ilişkin "sübliminal mesaj vermek" iddiasıyla gözaltına alındı. Ardından "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla da müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 953 gündür tutuklu olan Ahmet Altan, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü kapsamında Deutsche Welle için bir yazı kaleme aldı. 

Sana Ait Bir Cümle

Özgürlüğü, özgürlüğünü kaybetmiş bir insanın anlatmasını istediğinizde özlem ve öfkenin keskin olduğu bir yazıyla karşılaşma ihtimaliniz yüksektir.

Ama öyle olmayacak.

Michigan Üniversitesi'nde ders verdiğim yılın ilk gününde çocuklara "bana daha önce söylenmemiş yeni bir cümle yazıp getiren herkesten o cümleyi bin dolara satın alacağım" demiştim.

Orijinal olmaya çalışan zengin bir ahmak olduğumu düşünmüşler ve benden alacakları biner dolarları nasıl harcayacaklarını konuşarak çıkmışlardı dersten. Yıl boyunca hiç kimse yeni bir cümle getiremedi elbette. Yeni olduğunu sandıkları her cümleyi sınıfta tartışıp yeni olmadıklarına hep birlikte karar verdik.

Handschrift des inhaftierten Journalist Ahmet Altan (Ahmet Altan)

Zihinlerinin o güne kadar farkına varmadıkları sınırlarını gördüler ve hayatlarını daha önce söylenmiş, başkalarına ait cümleleri tekrar ederek geçirdiklerini anladılar. İnsanların çok büyük çoğunluğu zihinlerinin dar sınırları içinde, başkalarına ait cümleleri tekrar ederek yaşar. Her dinden, her ideolojiden, her sınıftan siyasi iktidar da hayatın böyle, içine "yeni" bir cümle katılmadan devam etmesini ister.

Özgür ülkelerde, insanlar daha önceden söylenmiş cümlelerden hangilerini söylemeyi seçecekleri konusunda özgürdürler. O "özgürlük" içinde söylemeyi tercih ettikleri cümlelerin kendilerine ait olup olmadığını pek sorgulamazlar.

Türkiye gibi ülkelerde ise hangi cümleleri tekrar edeceğiniz de devlet tarafından belirlenir. Devletin tekrar edilmesini istemediği cümleleri söylemek suçtur. Böyle ülkelerde, düşünme özgürlükleri kendi zihinsel sınırlarıyla kısıtlanmış insanlara bir zincir daha vurulur.

Özgürlük, öncelikle yeni bir cümle arama gerekliliğini fark etmek, bunun için çaba gösterebilmektir bence. Ve bunu her şartta, hatta şartların çok zorlayıcı olduğu hapishanede de yapabilirsiniz. Çeşitli nedenlerle kendini kıstırılmış hisseden, bunalan, sıkılan, üzülen insanlara kendilerine ait yeni bir cümle aramalarını öneririm.

O cümleyi bulamayabilirler ama sadece aramak bile onları teselli edecek ve eğlendirecektir.Özgürlük eğlencelidir çünkü. O eğlenceli özgürlüğü de ancak kendi zihninizin içindeki maceralarda keşfedersiniz.

Etrafınızda ne kadar kalın duvarlar olursa olsun.

21.4.2019, Silivri

Ahmet Altan

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Ahmet Altan: Dünyayı bir daha göremeyeceğim

Yaklaşık iki yıldır cezaevindeki gazeteci ve yazar Ahmet Altan'ın, cezaevinde kaleme aldığı kitabı ilk kez Almanya'da piyasaya sürülecek. (12.09.2018)  

Sanem Altan: Tüm bu hukuksuzluk tarihe geçecek

Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan gazeteci Ahmet Altan'ın kızı Sanem Altan DW Türkçe'ye kararı değerlendirdi. Altan kararın siyasi olduğunun Deniz Yücel'in tahliyesiyle de bir kez daha gözler önüne serildiğini söyledi. (16.02.2018)  

Mehmet Altan: Siyaset her şeyi belirlediğinde toplum çöker

AYM'nin tahliye kararına rağmen 21 ay tutuklu kalan Prof. Mehmet Altan DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı. Altan, bir devletin meşruiyetini anayasasının sağladığını; Türkiye’de ise hukuk devletinin çöktüğünü belirtiyor. (18.07.2018)  

Türkiye'deki işsiz gazetecilere yardım eli

TÜİK’in 2018 işgücü istatistiklerine göre işsizlikte en yüksek ikinci oran gazetecilikte. Resmi verilere göre her dört gazeteciden biri işsiz. AB finansmanıyla başlatılan bir proje, işsizliğe çözüm bulmaya çalışıyor. (06.04.2019)  

Cumhuriyet çalışanları yeniden cezaevinde: "Hoşçakalın"

Cumhuriyet Davası kapsamında hapis cezaları onanan gazetenin eski çalışanları yeniden cezaevine girdi. DW Türkçe, infaz için kendileri Kocaeli Adliyesi'ne giden Cumhuriyet çalışanlarına eşlik etti. (25.04.2019)  

Türkiye basın özgürlüğünde 157'nci sıraya demir attı

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün her sene yayımladığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde bu yıl da 157'nci sırada yer aldı. (18.04.2019)  

Benzer içerik

Demo für Pressefreiheit in der Türkei in Berlin

Türkiye'de gazeteciliğin haleti ruhiyesi 03.05.2019

"Türkiye'de gazeteci olmak bir insanın başına gelebilecek en uçları deneyimleme ihtimalidir…" Deneyimli gazeteciler Basın Özgürlüğü Günü'nde deneyimlerini, hayal kırıklıkları ve hayallerini DW Türkçe'yle paylaştı…

Berlin Internationaler Tag der Pressefreiheit

Türk hükümetine cezaevindeki gazeteciler için çağrı 02.05.2018

Alman gazeteci ve yazarların meslek kuruluşları, Türkiye’de cezaevindeki meslektaşlarının serbest bırakılmasını talep etti. Af Örgütü’nün açıklamasında ise Türkiye basın özgürlüğünün zincire vurulduğu belirtildi.

Symbolbild Pressefreiheit Türkei

Beş soruda Türkiye'de basın özgürlüğü 03.05.2018

Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Türkiye'de ortaya yine karamsar bir tablo çıkıyor. Beş soruda Türkiye'de basın özgürlüğünü derledik.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Istanbul Wahlzettel (picture-alliance/AA/A. H. Yaman)

İstanbul'da sandık usulsüzlükleriyle ilgili 32 soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük iddiaları üzerine 32 ayrı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında sandıklarda görev alan 100'den fazla kişi ifadeye çağrıldı.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

ABD sınırından tüyler ürpertici kareler, nesli tükenmekte olan doğanlar, Rusya ve ABD'deki "vatanseverlik" kampları… Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  