Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, devam etmekte olan 17 milyar dolarlık programa ek olarak Türkiye'ye önümüzdeki üç yıl içinde ek 18 milyar dolarlık kaynak sağlamayı planladıklarını açıkladı.

Anadolu Ajansı'na konuşan Lopez, hükümetin ekonomiyi istikrara kavuşturma ve mevcut makro dengesizlikleri giderme çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirterek, ekonomisini istikrara kavuşturacak politikaların uygulanmasında Türkiye'ye eşlik etmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Planlanan ek 18 milyar dolarlık programın hükümete doğrudan kredileri ve özel sektöre desteği kapsadığını belirten Lopez, "Türk özel sektörüne yönelik destek, doğrudan yatırım, garantiler ve yaklaşık 5 milyar dolarlık ticari finansmanın harekete geçirilmesi yoluyla bunun üçte ikisi kadar olabilir. Dolayısıyla, Banka Grubu İcra Direktörlerinin farklı operasyonları onaylamasına bağlı olarak, tüm finansman araçları dikkate alındığında bu, yaklaşık 35 milyar dolarlık geçici bir toplam mali paket anlamına gelmektedir. Bu paket, yönetimin makroekonomik istikrarı yeniden tesis etmek için gösterdiği güçlü kararlılığa ve daha da önemlisi attığı adımlara karşılık vermektedir" diye konuştu.

Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası tarafından uygulanmakta olan kademeli yaklaşımı uygun bulduklarını belirten Dünya Bankası yetkilisi, dün açıklanan Orta Vadeli Program'la (OVP) ilgili olarak da, "OVP'nin hükümetin makroekonomik istikrar çabalarının temelini oluşturacak politikalara ilişkin geniş bir bakış açısı sunduğunu düşünüyorum. Ancak önümüzdeki haftalarda ve aylarda hükümetin açıklanan bazı tedbirleri daha spesifik hale getirmesi gerekeceğini de düşünüyorum" dedi.

DW / BK,ET

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