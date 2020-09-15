 Dünya Bankası′ndan mali kriz uyarısı | DÜNYA | DW | 05.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Dünya Bankası'ndan mali kriz uyarısı

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, yeni bir mali kriz ve borç krizine karşı uyarıda bulundu. Malpass, gelişmekte olan ve yeni sanayileşen ülkelerin artan borç stokuna dikkat çekti.

default

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, gelecek hafta sanal ortamda yapılacak Dünya Bankası Yıllık Sonbahar Toplantısı öncesi Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, çok sayıda gelişmekte olan ve yeni sanayileşen ülkenin mali açıdan "uçurumun eşiğinde" olduğunu belirtti. Söz konusu ülkelerin  borç stoklarının ekonomilerini  zorlayacak seviyeye geldiğini ifade eden Malpass, "Devasa bütçe açıkları ve borç ödemeleri ekonomilerini yıpratıyor. Ayrıca bankalar da kötü krediler nedeniyle zorluklar yaşıyor" dedi. 

"Bu ülkelerin bazılarının borçlarını ödeyemeyeceği çok açık" diyen Malpass yükümlülüklerini yerine getiremeyecek durumdaki ülkelerin borçlarının silinmesini talep etti. Dünya Bankası Başkanı, Latin Amerika'daki krizlerde ve 90'lı yıllarda yüksek borçlu ülkeler için oluşturulan ve kısaca "HIPC İnisiyatifi" olarak adlandırılan "Ağır Borç Yükü Altında Bulunan Yoksul Ülkelerin Borçlarını Hafifletme Girişimi" çerçevesinde de benzer adımlar atıldığını ifade etti.

Özel bankalara ve yatırım fonlarına da bu bağlamda büyük görev düştüğünü belirten Malpass, "Yatırımcılar yeterince girişimde bulunmuyor, beni hayal kırıklığına uğrattılar. Ayrıca bazı büyük Çinli kredi kuruluşları da çekimser kalıyor" eleştirisinde bulundu.

Yoksulluk uyarısı

Dünya Bankası Başkanı,  dünya genelinde artan eşitsizliğe karşı da  uyarıda bulundu. Malpass, koronavirüs pandemisinin yoksulluğa karşı yürütülen mücadele sonucu sağlanan gelişmeleri yok ettiğini belirterek, 2021 yılına kadar 150 milyon kişinin yeniden yoksulluk sınırının altına düşebileceğini söyledi.

Dünya Bankası, koronavirüs aşısının yoksul ülkelerde de erişilebilir olması için 12 milyar dolar bütçe ayırmaya hazırlanıyor.

dpa,Reuters/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Ekonomide 'rezerv' sıkıntısı artıyor

Kamu bankaları eliyle piyasaya sunulan on milyarca dolara rağmen kurlardaki yükseliş sürüyor. Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinde yaşanan erime ise ekonomide endişe yaratıyor. Uzmanlar 'eksi rezerv' uyarısı yapıyor.  

Covid-19’un sınadığı Türkiye ekonomisi için kritik eşik

Türkiye ekonomisi üzerindeki Covid-19 baskısı gün geçtikçe artıyor. Erdoğan IMF’den destek arar mı? Ya da ABD’nin desteği için S-400’ler konusunda geri adım atar mı? Uzmanlar DW Türkçe’ye değerlendirdi:  

Benzer içerik

Börse Istanbul Türkei

Borsa İstanbul'da "manipülatör" uyarısı 15.09.2020

Rekor kıran yerli yatırımcı sayısı ile birlikte, borsada deneyimsiz yatırımcıların paralarına göz diken manipülatörler de arttı. Uzmanlar, özellikle sosyal medya hesaplarından yapılan yönlendirmelere karşı uyarıyor.

Türkei junges Pärchen in Istanbul

Bir araba, bir ev uğruna… 27.09.2020

“Gençleri sistemin dayattığının tersine, adil bir hayat için başkalarıyla paylaşabilecekleri değerler olduğuna inandırmak, onları hayatta tutmak gerekiyor.” Banu Güven, Furkan Celep’in intiharının ardından yazdı.

Berat Albayrak | türkischer Wirtschaftsminister

Ekonomide yeni hedefler tutar mı? 29.09.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomik Program (YEP), 2023’e kadar öngördüğü yüksek büyüme ve düşük enflasyon hedefleri ile dikkat çekiyor. Ancak bu hedeflerin yakalanması hiç de kolay değil.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Dünya Bankası'ndan mali kriz uyarısı

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, yeni bir mali kriz ve borç krizine karşı uyarıda bulundu. Malpass, gelişmekte olan ve yeni sanayileşen ülkelerin artan borç stokuna dikkat çekti.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  