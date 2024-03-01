Dünya çapında obez sayısı 1 milyarı geçti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile bir grup uluslararası araştırma görevlisinin yaptığı bilimsel çalışmaya göre dünya genelinde obez sayısı 1 milyarı geçti. Bu konudaki en yetkin bulgular olarak kabul edilen araştırmanın sonuçları tıp dergisi The Lancet'te yayımlandı. Araştırmada 190 ülkede 220 milyon insanın verileri baz alındı.

1990 yılına göre yetişkinlerde obezite bir kattan fazla arttı, 5-19 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerde dörde katlandı. Obez insanların nüfusa oranının özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde yüksek olduğu kaydedildi.

1990-2022 yılları arasında düşük kilolu olduğu düşünülenlerin oranı kız çocuklarında beşte bir oranında, erkek çocuklarında üçte bir oranında ve yetişkinlerde yarı yarıya azaldı.

Kalp damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, diyabet ve belli kanser türlerine neden olan obezitenin dünya genelinde yetersiz beslenmeden daha yaygın olduğu kaydedildi.

"Obezite dünyanın problemi"

Cenevre'de araştırmanın sonuçlarıyla ilgili basın toplantısında bir konuşma yapan Dünya Sağlık Örgütü'nün Beslenme ve Gıda Güvenliği Bölümü Başkanı Francesco Branca "Geçmişte obeziteyi zenginlerin bir problemi sanıyorduk. Obezite dünyanın bir problemi" diye konuştu.

Toplantıda bilim insanları obezitenin hızlı yayılmasından duydukları şaşkınlığı ifade etti. Daha önce yapılan bilimsel projeksiyonlarda 1 milyar sınırının 2030 yılında geçileceği öngörülmüştü.

Bilim insanları obeziteye karşı bilgilendirme, çocuk ve gençlerin sağlıksız gıdalar ve içeceklerden korunması, sağlıklı beslenme için vergi politikalarının düzenlenmesi ve ürünlerin içeriğinin doğru şekilde etkilenmesi gibi tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.

The Lancet'te yayınlanan makalede obezitenin nedenleri ve nasıl mücadele edileceği belli olsa da siyasi iradenin yeterli olmadığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2022 yılında düzenlendiği toplantıda kabul edilen planı hayata geçirmek için sadece 31 ülkenin adım attığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus araştırmanın çocukluktan yetişkinliğe obezitenin engellenmesi ve doğru şekilde ele alınmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Beslenmenin, bedensel hareketin ve uygun terapilerin önemli rol oynadığını söyleyen Ghebreyesus siyasetin daha etkin hale gelmesi gerektiğini belirtti. Ghebreyesus şirketlerin ürünlerinin sonuçlarından ötürü sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti.

KNA, Reuters / EC,JD

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