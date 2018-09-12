 Dündar: Batı Türkiye′yi yüzüstü bıraktı | ALMANYA | DW | 14.09.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Dündar: Batı Türkiye'yi yüzüstü bıraktı

Gazeteci Can Dündar Batı'nın Türkiye'yi yüzüztü bıraktığını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u ziyaret eden Dündar, "Türkiye'de Batı değerlerini savunanların cezaevinde olduğunu" söyledi.

Can Dündar

Can Dündar

Gazeteci Can Dündar, Fransız haber ajansı AFP'ye Paris'te yaptığı açıklamada Batı'yı Türkiye'yi "yüzüstü bırakmakla" suçladı. Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Dündar, "Avrupa'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun milyonlarca Suriyeli mülteciye Avrupa'ya gitmeleri için kapıları açma tehdidi karşısında sindiğini" söyledi.

Türkiye'de Batı değerlerini savunduklarını belirten Dündar, bu mücadele yüzünden insanların cezaevinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin üzerinde "korku bulutları" dolaştığını ve insanların birbirleriyle konuşmaktan sakındıklarını ifade eden Dündar, "komşusunu hükümete ihbar edenin ödüllendirildiğini, ihbar edilenin ise cezalandırıldığını" söyledi. Dündar "bu sistemin şu günlerde Türkiye'de pek iyi işlediğini" belirtti.

Can Dündar, "Türkiye, Erdoğan'dan önce de cennet gibi değildi ama çocuklar demokrasiyi öğrenme şansına sahipti. Türkiye İslam dünyasına örnek olabilirdi” dedi.

Dündar, Paris'te Sınır Tanımayan Gazeteciler heyetiyle birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edildi. Türkiye Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün 180 ülkeyi kapsayan basın özgürlüğü listesinin 157'inci sırasında yer alıyor.

DW, AFP/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Can Dündar Alman Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor

Almanya’da gazeteci Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu bir grup isim, devlete, özel bilgisayar ve akıllı telefonları gözetleme imkânı veren yasaya karşı Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor. (06.08.2018)  

Benzer içerik

Klausur der EVP-Fraktion des Europaparlamentes - Sebastian Kurz

Kurz: Türkiye gözaltının gerekçelerini açıklamalı 12.09.2018

Avusturya Başbakanı Kurz dün Ankara'da bir Avusturyalı gazetecinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Kurz, Türkiye'nin gözaltının gerekçelerini açıklaması gerektiğini söyledi.

Symbolbild Verhaftung

Avusturyalı gazeteci Türkiye'de gözaltına alındı 11.09.2018

Avusturyalı gazeteci Max Zirngast'ın "terör" suçlamasıyla Ankara'da terörle mücadele ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Cumhuriyet

Cumhuriyet gazetesinde istifa dalgası 11.09.2018

Cumhuriyet’te yaşanan yönetim değişikliğinin ardından 27 ismin gazeteyle yolları ayrıldı. RSF Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Hapis yatan onca meslektaşımıza yönelik muameleyi hoş karşılamıyoruz” diyor

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Räumung Hambacher Forst bei Düren (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

Kömüre direnişin sembolü Hambach'da protestoculara operasyon

Avrupa’nın en büyük kömür ocağını genişletmek için yok edilmesi planlanan Hambach Ormanı’nda eylemcilerin ağaçlara kurdukları evler tahliye edilmeye başlandı.  

FOTO-GALERİ

Rubaya Mine Fluss (DW/S. Schlindwein)

Kongo'nun "kanlı" madeni: Koltan

Kongo'nun doğusundaki Kuzey Kivu bölgesi, ülkenin en zengin koltan rezervini barındırıyor. Değerli madenlerden koltan cep telefonlarında kullanılıyor ve bölgenin en önemli geçim kaynağı. 