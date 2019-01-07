 Düşünceleri okuyan teknoloji bulundu | YAŞAM | DW | 30.01.2019

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YAŞAM

Düşünceleri okuyan teknoloji bulundu

ABD'deki nöromühendisler, insan beynindeki düşünceleri anlaşılır sözcüklere çevirmeyi başardı. Bu yöntemin, konuşma kabiliyetini yitirmiş hastalar için kullanılabileceği belirtiliyor.

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Columbia Üniversitesi'ndeki Zuckerman Enstitüsü'nden bilim insanları, beynin bir bölümünden diğerine aktarılan sinyallerin anlaşılır sözcüklere çevrilmesini sağlayan bir teknoloji geliştirdi.

Nature dergisinde yayımlanan habere göre, yapılan çalışmalardan birinde, içinden 1'den 10'a kadar sayan bir kişinin düşünceleri kelimelere döküldü. Ses kalitesinin çok iyi olmadığı ancak sayıların anlaşıldığı belirtildi.

Söz konusu teknoloji, geçen yıl hayatını kaybeden İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking'in kullandığı konuşma sentezleyiciye benzer bir sistem ve yapay zekâdan faydalanıyor. Bu teknolojinin, felç geçirdiği için konuşma kabiliyetini yitiren ya da Hawking gibi motor nöron hastalığı nedeniyle konuşamayan kişilere yardımcı olması ümit ediliyor.

Kötü amaçla kullanılabilir

Ancak uzmanlar, geliştirilen teknolojinin ileride insanların rızası olmadan da kullanılabileceği uyarısında bulunuyor.

Zuckerman Enstitüsü'ndeki bilim insanları, geliştirdikleri teknolojide elektrokortikografi adı verilen bir teknik kullanıyor. Söz konusu teknik, insanların kafalarına elektrotlar bağlanmasını zorunlu kılıyor. Ancak gelecekte insanların kullandıkları cep telefonu ya da diğer elektronik aletler aracılığıyla rızaları olmadan bilişsel aktivitelerinin izlenebilmesi durumunda düşüncelerinin de kötü niyetli kişiler tarafından okunabilmesinden endişe ediliyor.

Zulfikar Abbany

© Deutsche Welle Türkçe

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