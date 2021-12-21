 Döviz mevduatlarında azalma yok | Ekonomi | DW | 30.12.2021

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Ekonomi

Döviz mevduatlarında azalma yok

Kur korumalı Türk Lirası mevduatı düzenlemesiyle ilgili açıklamadan sonra vatandaşın döviz hesaplarında kayda değer bir azalış gerçekleşmedi. TCMB verilerine göre aksine döviz hesaplarında 1,5 milyar dolarlık bir artış var.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati dün vatandaşın bu süreçte döviz bozdurma yarışına girdiğini ve doları vatandaşların düşürdüğünü söylemişti. Uzmanlara göre kurdaki bu dalgalanma sürdükçe vatandaşın gözü dolarda olmaya devam edecek. 
Zira gün içinde yüzde 10'u bulan oynaklık çok sayıda kişi için kâr fırsatına dönüşüyor.

 

Ayrıntılar için videoyu tıklayın...

 

Emre Eser

© Deutsche Welle Türkçe

Multimedya Bölümü

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