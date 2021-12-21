Döviz mevduatlarında azalma yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati dün vatandaşın bu süreçte döviz bozdurma yarışına girdiğini ve doları vatandaşların düşürdüğünü söylemişti. Uzmanlara göre kurdaki bu dalgalanma sürdükçe vatandaşın gözü dolarda olmaya devam edecek.

Zira gün içinde yüzde 10'u bulan oynaklık çok sayıda kişi için kâr fırsatına dönüşüyor.

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Emre Eser

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