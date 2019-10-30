 Dördüncü denemede erken seçimin yolu açıldı | AVRUPA | DW | 30.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Dördüncü denemede erken seçimin yolu açıldı

Parlamentoya sunduğu üç erken seçim tasarısı da reddedilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sunduğu dördüncü tasarı Avam Kamarası’nda kabul edildi. Birleşik Krallık’ta 12 Aralık’ta erken seçimler yapılacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

İngiliz parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’nda erken seçim öngören yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından ülkede Başbakan Boris Johnson’ın alacağı seçim sonucu üzerinde tahminler yürütülmeye başlandı.

Avam Kamarası'nda dün yapılan oylamada 12 Aralık’ta erken seçimlere gidilmesi 20’ye karşı 438 oyla kabul edildi. Muhalefetteki İşçi Partisi’nin de erken seçimlere destek vermesi ile tasarının kabul edilmesi mümkün oldu. Başbakan Johnson liderliğindeki Muhafazakâr Parti’nin parlamentoda çoğunluğu kaybetmiş olması nedeniyle yasa tasarısının onaylanabilmesi için muhalefetin desteğin gerekiyordu. Anlaşmasız Brexit ihtimalinin şimdilik masadan kalkmış olması nedeniyle muhalefet, daha önce reddettiği erken seçim tasarısını dün yapılan oylamada kabul etti.

Yasa tasarısının bugün de parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası’nın gündemine gelmesi bekleniyor. Tasarının Lordlar Kamarası’nda onaylanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Başbakan Johnson’ın partisi önde

Birleşik Krallık’taki kamuoyu yoklamaları, Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakâr Parti’nin oylarının muhalefetteki İşçi Partisi’nin önünde bulunduğunu gösteriyor. Ancak, Başbakan Johnson’ın “ne olursa olsun” Birleşik Krallık’ın 31 Ekim’de Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılacağı yönündeki sözünü tutamamış olması nedeniyle Muhafazakârların oylarının düşebileceği tahmin ediliyor. Johnson, ülkenin AB’den ayrılmasını düzenleyen yeni Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirememesi nedeniyle Brüksel’den erteleme talep etmek zorunda kalmıştı. AB de, Brexit’i Ocak ayı sonuna ertelemişti. Böylelikle Brexit üçüncü kez ertelenmiş oldu.

Avam Kamarası erken seçime onay verdi

Avam Kamarası erken seçime onay verdi

Johnson, erken seçimlerle parlamentoda yeniden çoğunluğu sağlamayı ve üzerinde değişiklikler yapılan yeni Brexit anlaşmasının Avam Kamarası’nda kabul edilmesini ümit ediyor. Böylelikle Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasını hedefliyor.

Ancak Johnson’ın Liberal Demokratlara ve İskoç Ulusal Partisi’ne (SNP) sandalye kaptırabileceği de tahminler arasında yer alıyor. Başbakan Johnson’ın oylarını artırmak için geleneksel olarak İşçi Partisi’ni tercih eden ülkenin kuzey ve batısındaki Brexit yanlılarının oylarını alması gerekiyor. Bu bölgelerde Muhafazakârların Nigel Farage liderliğindeki Brexit Partisi ile de çekişeceği tahmin ediliyor.

İşçi Partisi’nin ise seçim kampanyasında sosyal politikaya ilişkin konulara odaklanması bekleniyor. Partinin lideri Jeremy Corbyn, ülkede gerçek bir değişim sağlanması için ülkenin bugüne kadar gördüğü en radikal seçim kampanyasını yürüteceğini belirtti.

AFP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Großbritannien Brexit Symbolbild

“İngiltere’de erken seçim zamanı çoktan gelmişti” 30.10.2019

Alman basınındaki yorumlarda İngiliz parlamentosunun erken seçim öngören tasarıyı kabul etmesi öne çıkıyor. Badische Neueste Nachrichten erken seçim zamanının çoktan geldiğini savunuyor.

Großbritannien Brexit Boris Johnson

Johnson'dan dördüncü erken seçim girişimi 29.10.2019

Parlamentoya sunduğu üç erken seçim tasarısı da reddedilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni bir erken seçim çağrısına hazırlanıyor. Johnson'ın sunacağı tasarı 12 Aralık'ta erken seçim yapılmasını öngörüyor.

Großbritannien Brexit Symbolbild

Avrupa Birliği Brexit’i Ocak sonuna erteledi 28.10.2019

İngiltere Başbakanı Johnson’ın erteleme talebini değerlendiren AB, Brexit’i Ocak sonuna erteledi. Johnson’ın ülkede 12 Aralık’ta erken seçimlere gidilmesine ilişkin önergesi ise bugün parlamentonun onayına sunulacak.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

Johnson'dan dördüncü erken seçim girişimi

Parlamentoya sunduğu üç erken seçim tasarısı da reddedilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni bir erken seçim çağrısına hazırlanıyor. Johnson'ın sunacağı tasarı 12 Aralık'ta erken seçim yapılmasını öngörüyor.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  