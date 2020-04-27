Cumhuriyet’e 35 gün ilan kesme cezası verildi

Gazetenin haber portalı cumhuriyet.com.tr'de bugün yer alan haberde, Cumhuriyet Gazetesi'nde 14 Nisan'da yayınlanan "Boğaz’da kaçak var" başlıklı haber nedeniyle Basın İlan Kurumu tarafından gazeteye 35 gün ilan kesme cezası verildiği ve bunun rekor bir ceza olduğu belirtildi.

Cezaya konu olan haberde, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta vakıflardan kiraladığı araziye şömine ve çardak yaptırdığı iddia edilmiş ve bu yapıların kaçak olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yıkıldığı aktarılmıştı.

14 Nisan'da yayınlanan haberden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “terör örgütlerine hedef gösterme” suçlamasıyla haberi yapan muhabir Hazal Ocak, foto-muhabiri Vedat Arık, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça ve Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey hakkında soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hâkimliği ayrıca 17 Nisan’da “koronavirüsle mücadele döneminde Avrupa ülkeleri başarısız olurken Türkiye’nin başarısını sekteye uğratmak ya da gizlemek” gerekçesiyle habere erişim engeli getirmişti.

Basın İlan Kurumu'nun gerekçesi

Basın İlan Kurumu (BİK) ise ilan yasağı kararının gerekçesi olarak gazetenin haber verme ve ifade özgürlüğü sınırını aşması olarak gösterdi.

BİK'in açıklamasında Cumhuriyet gazetesinin haberi gereğince araştırmadığı, haksız isnatlarda bulunduğu ve bu şekilde Basın Ahlak Esasları'nı ihlal ettiği savunuldu.

Kararda ayrıca Fahrettin Altun’dan habersiz evinin adresi ile binanın fotoğrafının yayınlanarak özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği de belirtildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin karara itiraz edeceği belirtildi.

DW/TY,HS

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