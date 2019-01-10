Cumhuriyet davasında istinaf cezaları onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (İstinaf), Cumhuriyet gazetesi davasında verilen cezaları onadı. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre karar uyarınca beş yıla kadar verilen cezaların itiraz incelemesini istinaf mahkemesinin yaptığı Cumhuriyet davasında yargılananlar, kalan cezaları için tekrar cezaevine girecekler.

Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek” iddiasıyla yargılanan Akın Atalay hakkında “örgüte yardım” suçlamasından 7 yıl, 13 ay, 15 gün, Orhan Erinç hakkında 6 yıl 3 ay, Aydın Engin, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık hakkında 7 yıl 6 ay, Kadri Gürsel hakkında 2 yıl 6 ay, Hikmet Çetinkaya hakkında 6 yıl 3 ay, Önder Çelik, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, karikatürist Musa Kart hakkında 3 yıl 9’ar ay, muhasebe çalışanı Emre İper 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Nisan ayında karararını açıklayan mahkeme Akın Atalay’ın tahliyesine karar vermiş, Turhan Günay, Bülent Yener ve Günseli Özaltay hakkında da beraat kararı vermişti.

Kadri Gürsel ve Bülent Utku'nun hapis yattığı sürenin göz önünde bulundurulduğu karara göre Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Emre İper ve Hakan Kara'nın tekrar cezaevine gireceği bildirildi.

Davada beş yılın üzerinde ağır hapis cezası alan isimlerin temyiz incelemesi ise Yargıtay'da yapılıyor. Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Aydın Engin ve Ahmet Şık'ın temyiz dosyası incelemesinin Yargıtay’da sürdüğü bildiriliyor. Cezaları 5 yıldan az olanların Yargıtay'a başvuru yapma hakkı bulunmuyor.

DW/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe