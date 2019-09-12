Cumhuriyet 5 eski çalışanı: Biz tahliye olduk ama hukuksuzluk sürüyor

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet gazetesi davasında İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “yayın çizgisi değişikliği ile terör örgütlerine yardım” suçlamasıyla verdiği mahkûmiyet kararlarını bozdu. Karar sonrası, 5 yılın altında hapis cezasına mahkûm edilen ve istinaf mahkemesinin onama kararıyla 25 Nisan’dan bu yana cezaevinde olan Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Güray Öz, Önder Çelik ve Hakan Kara Kandıra Cezaevi’nden tahliye edildi.

Böylece cezaevinde sadece Cumhuriyet gazetesi muhasebe çalışanı Emre İper kaldı.

Tahliye sonrası Cumhuriyet gazetesinin 5 eski çalışanı kararı DW Türkçe’ye değerlendirdi. Arkadaşlarını cezaevinde bıraktığı için sevinçlerinin buruk olduğunu söyleyen Cumhuriyet eski çalışanları, kararın cezaevindeki gazeteci ve aydınlarla ilgili diğer ‘hukuksuz’ kararların bozulması yönünde bir umut olduğunu belirtiyor.

Kart: Hukuk cinayeti yaşadık

"Mağdur edebiyatı yapmak istemiyoruz" diyen karikatürist Musa Kart, Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekiyor. Kart, "Ben bir mizahçıyım. Yaşadığımız olaylara ve gelişmelere bir mizah süzgeçinden geçerek bakmak istiyorum. Bugün yaşadıklarımıza dair ağır ya da sert sözler kullanmak istemiyorum. Ancak hukukçu dostlarımız yaşadıklarımızın bugün bir hukuk cinayeti olduğunu söylüyorlar. Evet, ben de buna katılıyorum. Bir hukuk cinayeti yaşadık" diyor.

Video izle 04:51 Paylaş Musa Kart: Her şeyin mizah olduğu bir dönemden geçiyoruz E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3PVYq Musa Kart: Her şeyin mizah olduğu bir dönemden geçiyoruz

Ortadaki hukuksuzluğun tüm kesimler tarafından kabul edildiğini ancak kararın bekletildiğini vurgulayan Kart, şöyle devam ediyor: "Bunun ortadan kaldırılması yasama eliyle mi yapılsın, Yargıtay kararıyla mı yapılsın bir türlü karar verilemedi. Sonuçta meclis tatile gitti, yargı tatile gitti, biz yeniden cezaevine gittik. 14 ay cezaevinde kaldık. 14 ay sonra bize pardon dendi, yanlış yapıldı, dendi. Bu süreçte aylarımızı, yıllarımızı cezaevinde geçirdik. Ancak Türkiye’de sadece bu dava ile ilgili değil, hukuk üzerinde yoğunlaşan çok sorun var. Bizim davamız bu tartışmalara katkı sağlayacaksa bunu olumlu bir gelişme olarak değerlendirebilirim."

"Karar, hukuksuzluğun topyekün ortadan kalktığı anlamına gelmiyor" diyen Musa Kart, çalışma arkadaşı Emre İper ile ilgili yaşananlarda derin bir hukuksuzluk olduğunu düşünüyor. Kart, İper ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararının bir an önce çıkmasını diliyor.

Kara: 130’a yakın gazeteci hapiste

Gazeteci Hakan Kara ise davada yaptıkları savunmada gazeteciliğin suç olmadığını söylediklerini, yine aynı şeyi tekrarladıklarını vurguluyor. Kara, Türkiye’de çok sayıda gazetecinin cezaevinde olduğuna dikkat çekerek "Biz elbette çıktığımız için seviniyoruz ama Türkiye’de 130’a yakın gazeteci hala tutuklu ve bu durum Türkiye’ye yakışmıyor. Türkiye’nin en fazla gazeteci hapseden ülke olması gerçekten üzücü bir durum. Basın özgürlüğü meselesinin bir an önce çözüme kavuşturulması lazım" diyor. Yeni yargı paketinde bununla ilgili adımlar atılmasının sevindirici olduğunu söyleyen Kara, "Umarım Türkiye gazetecilerin hapsedildiği bir ülke olmaktan çıkar. Diğer yandan bir arkadaşımız, Emre İper, hala cezaevinde. Onun da bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz" diye konuşuyor.

Öz: Demokrasi mücadelesinin başarısı

Gazeteci Güray Öz ise kararda demokrasi için verilen mücadele ve dayanışmanın rolüne dikkat çekiyor. Öz, şunları söylüyor: "Cumhuriyet davasının bir özelliği var. Cumhuriyet yazarlarının, çizerlerinin cezalandırılması Türkiye’de demokratikleşme isteyen aydınlara yönelik saldırının başlangıcı oldu. Bu nedenle bu karar sadece Cumhuriyetçilerin hapisten çıkması olarak görülmemelidir. Bu karar Türkiye’de demokratikleşme için mücadele eden, barış, demokrasi ve sosyalizm için mücadele edenlerin başarısı olarak görülmelidir. Hapisteyken de bunları düşündüm, yazdım. Bunlara kafa yordum. Kısacası bunun bir başarı olduğunu düşünüyorum. Bunda da dayanışmanın çok önemli rolü olduğunu düşünüyorum."

Güngör: Kararın bozulacağına kuşku yoktu

Cumhuriyet eski çalışanı avukat Mustafa Kemal Güngör ise başından beri hukuksuz bir kararla mahkum edildiklerini, kararın bozulacağını bile bile içeride tutulduklarını vurguluyor.

Mustafa Kemal Güngör, "Arkadaşlarımızın temyiz talebi görüşülüp mahkumiyet hükmü bozulduğu taktirde bizim de ondan yararlanmamız gibi bir durum vardı. Ki öyle de oldu. Bu garabeti anlatmamıza rağmen olmadı. Adalet Bakanı kanun değişikliği yapılacağını söylemişti. Son Yargı Yılı Açılışı’nda bile Yargıtay Başkanı bu konudaki adaletsizliğe vurgu yapıyordu. Fakat araya adli tatil girdi, dünya kadar bekledik, öyle bozma kararı verdi. Baştan itibaren bu hukuka aykırı kararın bozulacağına dair hiçbir kuşku yoktu" diyor. Kararın aynı zamanda Türkiye’de hala bağımsız hakimler olduğunu gösterdirdiğini söyleyen Güngör, "Adalet biraz doğru yürüyorsa, bu dürüst insanların omuzlarında, sırtlarında yürüyor. Yerel mahkemeye gelecek dosya ile ilgili ne karar verileceğini hep birlikte göreceğiz. Ailelerimize, eşimize dostumuza kavuştuğumuz için mutluyuz. Ancak sevincimiz buruk. Emre arkadaşımız içeride kaldı. Konu Anayasa Mahkemesi’nin önünde. Çok hukuksuz bir mahkeme kararıyla Emre içeride yatıyor. Bizim gibi hukuksuz davalarla yatan çok sayıda gazeteci var. Onları geride bırakmak üzücü" diye konuşuyor.

Çelik: İfade özgürlüğüne katkı sağlayacak

Cumhuriyet Vakfı eski yöneticisi Önder Çelik ise kararın bundan sonrası için basın ve ifade özgürlüğüne katkı sağlayacağı görüşünde. Çelik, "Çünkü diğer gazeteci davalarına baktığımız zaman, örneğin Sözcü davasında da aynı ceza maddelerinden gazeteciler yargılanıyor. Bu verilen karar Türkiye’deki basın ve ifade özgürlüğünün önünü umarım açacaktır. 14 aya yakın tutukluluk ve hükümlülük süresi geçirdik. Yargıtay’ın tebliğnamesine baktığımızda buradaki söylemlerin hepsi duruşmalar sırasında savunmanın yaptığı söylemlerdi" diyor.

Arkadaşları Emre İper’i cezaevinde bıraktıkları için üzgün olduklarını belirten Çelik, "Ama hep arkasında duracağız. En kısa sürede Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda karar vereceğine eminim. Çünkü hakkındaki tüm suçlamaların daha önceki Anayasa Mahkemesi kararlarına istinaden düşeceğini umuyoruz" diye konuşuyor.

Adli süreç nasıl işleyecek?

Bundan sonraki süreçte Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin mahkûmiyet kararını bozması üzerine dava dosyası İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek. Mahkeme, bir duruşma tarihi belirleyip Yargıtay kararına uyup uymama yönünde bir karar verecek.

Pelin Ünker

© Deutsche Welle Türkçe