Cumhurbaşkanlığı kararıyla yardım kampanyasına tepki

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen afetlerde ve bundan sonra yaşanabilecek afetlerde kullanılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda artık yardım kampanyası başlatılabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek afet durumlarında, hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla insani yardım kampanyası düzenlenecek.

Yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere AFAD görevlendirildi. Kampanya kapsamında valilik, belediye, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce bağış yapılması amacıyla kamu veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar AFAD tarafından duyurulacak.

Muhalefet tepkili

Ancak Cumhurbaşkanlığı kararıyla yardım kampanyası başlatılması muhalefetin tepkisine neden oldu. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Resmi Gazete'de yayımlanan kararı Twitter hesabından "Devleti yönetememenin acziyeti içerisindesiniz! Merak ediyorum siz ne işe yarıyorsunuz?" şeklinde eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Koç da sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.

DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan da "Somali'ye 'canımsın' deyip 30 milyon $ hibe atarken ülkendeki sel felaketinde vatandaşa yardım için IBAN atıyorsun. Bir KHK'ya bakar. Ne de olsa soran, denetleyen yok, sorumluluk yok, hesap verebilirlik yok!" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özkan ise hükümeti sele karşı hazırlıksız olmakla eleştirirerek "Ama IBAN söz konusu olunca en öndesiniz, ayıptır!!" paylaşımını yaptı.

Can kaybı 27'ye yükseldi

Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gerçekleşen sel felaketlerinde can kaybı 27'ye yükseldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından dün incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, sel felaketiyle ilgili "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz" açıklamasında bulundu.

Kastamonu

Bakan Soylu, Türk Hava Kuvvetleri, jandarma, emniyet, AKUT ve sahil güvenlik ile sivil toplum kuruluşlarının ekiplerinin el birliğiyle çalıştığını dile getirerek, yaklaşık 850 vatandaşın kurtarıldığını, önemli bir kurtarma faaliyeti gerçekleştirildiğini belirtti.

Afet çalışmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bilgi vererek, koordineli şekilde takip ettiklerini söyleyen Bakan Soylu, bölgede altyapı hasarlarının çok olduğunu belirterek, "Türkiye'nin birçok kurum ve kuruluşundan hem buraların eski haline kavuşabilmesi için araçlar, vidanjörler ve bütün bu suyun çekilebilmesi için iş makineleri, aynı zamanda da vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılaması için birçok destek buraya akıyor" şeklinde konuştu. Hasar ve zarar tespit çalışmaları başlandığını belirten Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açık ve net talimatıdır" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Bozkurt'taki afetin, Dereli'de gerçekleşen afetin katbekat fazlası olduğunu dile getirerek, "Kastamonu Bozkurt'taki afet gerçekten Dereli'deki afetin katbekat fazlası. Biz hemen hızlı şekilde alt yapı hasarlarının ve üst yapı hasarlarının tespit çalışmalarını başlattık. Önceliğimiz vatandaşlarımız, vatandaşlarımızın hayatı. İnşallah en kısa zamanda onlara ulaşacağız ve ardında da hızlı bir şekilde hasarlarımızı gideriyor olacağız" dedi.

DW,DHA/HS,JD

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