  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
14 Mayıs seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Türkei Wahlen Wahlplakat
Fotoğraf: Tunahan Turhan/Zuma/picture alliance
PolitikaTürkiye

Cumhurbaşkanlığı seçiminde gözler ikinci turda

56 dakika önce

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın birinci turda yeterli çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerde Erdoğan ile Kılıçdaroğlu karşı karşıya gelecek.

https://p.dw.com/p/4RNZu

Türkiye'de Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanlığı için yarışan üç aday olan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'dan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy çoğunluğuna ulaşamadı.

Kesin olmayan sonuçları kamuoyu ile paylaşan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçimin ikinci tura kaldığını duyurdu. Yener, cumhurbaşkanı seçiminde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıkladı. YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre yurt içinde Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan yüzde 49,62, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu yüzde 44,8, ATA İttifakı'nın adayı Sinan  Oğan yüzde 5.17 ve adaylıktan çekilen Muharrem İnce yüzde 0.44 oy aldı. YSK Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı ikinci tur oy pusulasını da paylaştı.

28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimlerde seçmenler bir kez daha sandığa giderek Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanını belirlemek üzere oy kullanacak.

Türkeiwahl- Stichwahl Stimmzettel
Fotoğraf: YSK

20 Mayıs'ta yurt dışında sandıklar kurulacak

YSK'nın yayınladığı seçim takvimine göre, ikinci tur için propaganda dönemi bugünden itibaren başladı. YSK 20 Mayıs Cumartesi günü ise Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemlerinin başlayacağını açıkladı. 28 Mayıs'ta yurt içinde yapılacak oy verme işleminin ardından ertesi gün geçici sonuçların kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Erdoğan: Sandıkta tecelli eden iradeye saygı duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin ikinci turda kalmasını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. "Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimleri, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle demokrasimize yakışır bir şölen havası içinde gerçekleşmiştir" diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile arasındaki 2,5 milyon oy farkına rağmen seçimin ikinci tura kaldığını ifade etti. Erdoğan'ın mesajında, "Hayatı boyunca milletin iradesi dışında hiçbir güç tanımamış, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir siyasetçi olarak, sandıkta tecelli eden bu iradeye saygı duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu: Buradayız

Seçimlerin ikinci tura kalmasının kesinleşmesinin ardından Twitter hesabından bir video yayınlayan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Buradayız. Sonuna kadar Mücadele" mesajı verdi.

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından gözler sürpriz bir çıkış yapan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a çevrilmişti. Oğan bugünkü açıklamasında,  "Biz bu seçimin belirleyeni olacağız' demiştik. Biz istediğimiz bütün hedeflere vardık. Bundan sonra biz Türkiye’nin bir krize ve siyasi çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz ve alacağız" şeklinde konuştu. İkinci turda belirleyici bir konuma yükselen Oğan ikinci turda kimi destekleyeceklerine ise istişare yaparak karar vereceklerini söyledi.

Türkiye'de Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine rekor katılım olmuştu. YSK'nın verilerine göre, seçime katılım oranı yüzde 88,9 oldu.

DW/BÖ,HT

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei Wahlen Wahlplakat

Cumhurbaşkanlığı seçiminde gözler ikinci turda

Politika56 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei | Präsident Recep Tayyip Erdogan in Kahramanmaras

Deprem bölgesinde seçim sonuçları

Deprem bölgesinde seçim sonuçları

Politika31 dakika önce
Türkei Ankara PK Wahlbeobachter bei Präsidentschaftswahl

Uluslararası gözlemciler: Seçimde eşitlik yoktu

Uluslararası gözlemciler: Seçimde eşitlik yoktu

Politika1 saat önce
Türkei Ankara | Parlament stimmt NATO-Beitritt Finnlands zu

14 Mayıs'ın ardından: İttifaklarda son durum ne?

14 Mayıs'ın ardından: İttifaklarda son durum ne?

Politika4 saat önce

Uzmanlar: Seçimlerin asıl galibi milliyetçilik

Uzmanlar: Seçimlerin asıl galibi milliyetçilik

Politika4 saat önce

İkinci tur seçim süreci nasıl işliyor?

İkinci tur seçim süreci nasıl işliyor?

Politika21 saat önce
İstanbul - İstiklal Caddesi'nde insan kalabalığı

Altı maddede yeni hükümeti bekleyen ekonomik sorunlar

Altı maddede yeni hükümeti bekleyen ekonomik sorunlar

Ekonomi21 saat önce
Ana sayfaya dön