Cumhurbaşkanlığı seçiminde gözler ikinci turda

Türkiye'de Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanlığı için yarışan üç aday olan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'dan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy çoğunluğuna ulaşamadı.

Kesin olmayan sonuçları kamuoyu ile paylaşan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçimin ikinci tura kaldığını duyurdu. Yener, cumhurbaşkanı seçiminde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıkladı. YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre yurt içinde Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan yüzde 49,62, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu yüzde 44,8, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yüzde 5.17 ve adaylıktan çekilen Muharrem İnce yüzde 0.44 oy aldı. YSK Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı ikinci tur oy pusulasını da paylaştı.

28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimlerde seçmenler bir kez daha sandığa giderek Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanını belirlemek üzere oy kullanacak.

Fotoğraf: YSK

20 Mayıs'ta yurt dışında sandıklar kurulacak

YSK'nın yayınladığı seçim takvimine göre, ikinci tur için propaganda dönemi bugünden itibaren başladı. YSK 20 Mayıs Cumartesi günü ise Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemlerinin başlayacağını açıkladı. 28 Mayıs'ta yurt içinde yapılacak oy verme işleminin ardından ertesi gün geçici sonuçların kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Erdoğan: Sandıkta tecelli eden iradeye saygı duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin ikinci turda kalmasını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. "Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimleri, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle demokrasimize yakışır bir şölen havası içinde gerçekleşmiştir" diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile arasındaki 2,5 milyon oy farkına rağmen seçimin ikinci tura kaldığını ifade etti. Erdoğan'ın mesajında, "Hayatı boyunca milletin iradesi dışında hiçbir güç tanımamış, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir siyasetçi olarak, sandıkta tecelli eden bu iradeye saygı duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu: Buradayız

Seçimlerin ikinci tura kalmasının kesinleşmesinin ardından Twitter hesabından bir video yayınlayan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Buradayız. Sonuna kadar Mücadele" mesajı verdi.

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından gözler sürpriz bir çıkış yapan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a çevrilmişti. Oğan bugünkü açıklamasında, "Biz bu seçimin belirleyeni olacağız' demiştik. Biz istediğimiz bütün hedeflere vardık. Bundan sonra biz Türkiye’nin bir krize ve siyasi çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz ve alacağız" şeklinde konuştu. İkinci turda belirleyici bir konuma yükselen Oğan ikinci turda kimi destekleyeceklerine ise istişare yaparak karar vereceklerini söyledi.

Türkiye'de Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine rekor katılım olmuştu. YSK'nın verilerine göre, seçime katılım oranı yüzde 88,9 oldu.

DW/BÖ,HT

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