Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kararnamesi

Türkiye'de Resmi Gazete'de yayımlanan 477 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi. Yeni KHK ile bazı kanunlarda yer alan "İcra vekilleri", "icra vekilleri heyeti", "Bakanlar Kurulu" ve "Başbakanlık" ibareleri, "Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanlığınca" olarak değiştirildi.

Yeni Kanun Hükmünde Kararname'deki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin olarak yapılan düzenlemeler, cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Kanun Hükmünde Kararname'de yer alan bir başka düzenleme ile Başbakanlık merkez teşkilatında "uzman yardımcısı" kadrolarında görev yapan ve iki yıllık süre sonunda hazırladıkları uzmanlık tezi kabul edilen çalışanlar, en az üç yıl çalışma şartı aranmaksızın yeterlilik sınavına girmeye hak kazanıyor.

DW / HT, HS

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