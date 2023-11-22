Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya Gazze övgüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Batılı ülkeler arasında İspanya dışındaki Batılı ülkeleri Gazze konusunda sessiz kalmakla suçladı.

Erdoğan, "Batılı ülkelerde bir ülke hariç, maalesef bu işi sahiplenen yok. Hemen hemen Avrupa ülkelerinin hepsi de bu konuda sessiz. Katliamı durdurmak üzere müdahaleleri söz konusu değil. Burada yalnız İspanya'nın yaklaşım tarzı olumlu istikamette gelişiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İspanya'da malum, hükümet kuruldu. İspanya Başbakanı Sayın Pedro Sanchez ile haftaya bir görüşmem de olacak, onun durumu farklı. Bu ülkelere dirsek çevirmemek lazım. Görüşeceğiz, 'Bunları Filistin'in yanına nasıl çekeriz?' konusuna da bir taraftan bakacağız. En son Almanya'daydık. Neler olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İslam ve Arap ülkelerine çağrı

Öte yandan Gazze'ye yönelik İsrail ablukasının kırılabilmesi için tüm İslam ve Arap ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Ablukayı kırmak, sadece bir ya da iki ülkenin değil, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ülkelerinin tamamının atacağı adımlar, oluşturacağı stratejilerle mümkün olacaktır. Siyasette sıkça kullanılan takım oyunu yaklaşımının eksiksiz sergilenmesi gerekiyor" dedi.

"Ablukayı kırmak sadece bir miktar yardımın Gazze'ye sokulması ile gerçekleşmez. Ekonomik, siyasi, diplomatik, sosyolojik, kültürel birçok unsuru kullanarak hem ateşkesi sağlamalı, hem de Gazze'ye yeterince yardımı ulaştırıp, İsrail tarafından yerle bir edilen kenti yeniden ayağa kaldırmalıyız" diyen Erdoğan, "Abluka sadece İsrail'in Gazze çevresine yığdığı askerler ve silahlardan ibaret değil. İsrail'i uluslararası hukuka uymaya ve yaptıklarının hesabını vermeye zorlamalıyız. Mesela Birleşmiş Milletler zeminindeki ablukayı da kırmalıyız. Filistin'de yaşananları, oradaki İsrail zulmünü hakkıyla anlatıp, Filistinli mazlumların on yıllardır yaşadıklarını, onların seslerini duymayanlara duyurup, halkların bakış açılarını değiştirip, zihinlerdeki ablukayı kırmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Küresel yatırımcılar Türkiye'nin kıymetinin farkında"

Erdoğan, "Ankara'nın Gazze konusundaki tavrı yüzünden küresel sermayenin özellikle de Yahudi lobisinin etkisiyle Türkiye'yi cezalandırma ihtimali olup olmadığı" şeklindeki bir soru üzerine "İsrail'in katliamlarını desteklemeyen, bunların karşısında duran Yahudilerin sayısı da az değil. Bunlar arasında sözünü ettiğiniz uluslararası sermaye tanımına dahil olanlar da bulunuyor. Onlar açısından Türkiye'ye yatırım sorun olmaz diye düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya Türkiye'nin kıymetinin farkında, küresel yatırımcılar da farkında. Birkaç marjinalin dışında küresel yatırımcıların İsrail'in etkisiyle Türkiye gibi bir ülkeden yüz çevireceklerini düşünmüyorum. Küresel sermayeyi ülkemize çekmek için, kazan kazan ilkesiyle hareket etmeye de Türkiye'ye yakışır şekilde insani duruş sergilemeye de devam edeceğiz" dedi.

"TL'nin değer kazanma ihtimali yüksek"

Erdoğan, Türk Lirası'nın akıbeti konusundaki bir soruya ise "Bizim uyguladığımız dezenflasyon programı çok büyük ihtimalle Lira'da reel olarak bir değerlemeye sebep olabilir. Yani Türk Lirası'nın reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir. Özetle Türk Lirası'nın reel olarak değer kazanma ihtimali yüksektir" yanıtını verdi.

Erdoğan, "Onun için önümüzdeki dönemde biz uyguladığımız sağlıklı politikalar ve yapısal reformlarla yatırımcı güvenini kazanacağız, hâlen de kazanıyoruz. Bu güven fon akışını tetikleyecek. Fon akışı Lira'da reel değerlemeye sebep olacak. Bu da dezenflasyonu hızlandıracak, büyümenin aşağı yönlü risklerini sınırlayacak. Neticede hem makul düzeyde büyüyeceğiz, hem enflasyon düşecek bu koşullarda" diye ekledi.

AKP'nin yerel seçim adayları

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde yarışacak belediye başkanı adaylarının belirlenme süreciyle ilgili de konuştu.

Erdoğan, "Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere her ilde kamuoyu yoklamaları yaptık, yapıyoruz. Sonuçları analiz edip milletimizin gönlündekini anlamaya, şehirlerimize en faydalı olacak adayları belirlemeye gayret gösteriyoruz. Bir defa 1 Aralık belediye başkan adayı olmak isteyen ve görevden bu nedenle ayrılması gereken memurların istifaları için son tarih. Memurların durumunu da görelim. Onların durumu da netleştikten sonra Aralık ayının ortalarına doğru artık adaylarımızı peyderpey açıklamaya inşallah başlarız" açıklamasında bulundu.

DW/CÖ,HS

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?