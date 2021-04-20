 Cumhurbaşkanı Erdoğan′dan ″Ermeni Soykırımı″ açıklaması | TÜRKİYE | DW | 22.04.2021

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TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ermeni Soykırımı" açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "sözde Ermeni Soykırımı" yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceklerini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Amerikan medyasının Başkan Joe Biden’ın "Ermeni Soykırımı'nı" tanıyacağını ileri sürmesinin ardından Türkiye'den de bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmasının ardından İletişim Başkanlığı’ndan toplantıya ilişkin bir açıklama yapıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan yazılı açıklamada Çankaya Köşkü'ndeki toplantıda kurul üyelerinin "yeni Anayasa", "anti-demokratik girişimler" ve "sözde Ermeni soykırımı iftirası" konularını ele aldıkları belirtildi.

Altun, toplantıyla iligli olarak "Ermeni Soykırımı'nın" tanınması yönündeki adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğunu belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımız, sözde 'Ermeni soykırımı' yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı da hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirmiştir" dedi. 

Amerikan medyasının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerde Başkan Joe Biden'ın "Ermeni Soykırımını Anma Günü" olarak kabul edilen 24 Nisan'da, 1915'de Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1,5 milyon sivil Ermeni'nin sürgün sırasında öldürülmesini "soykırım" olarak tanımaya hazırlandığı belirtilmişti.

Altun Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısında ayrıca Yunanistan’ın Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege konularındaki tutumu ile Batı Trakya’daki Türk azınlığa yönelik tutumunu da ele aldıklarını vurguladı.

Toplantıya Yüksek İstişare Kurulu üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın katıldığı belirtildi.

DHA, DW / SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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ABD'li yetkililer: Biden "Ermeni soykırımını" tanımaya hazırlanıyor

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerde, Başkan Joe Biden’ın "Ermeni soykırımını" tanıyacağını ileri sürdü.  

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