Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'a tepki

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'ya ilişkin sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç'ı isim vermeden eleştirdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "Terörden meşru siyasete geçiş yolunu açmak için her yolu denedik, her fedakarlığı yaptık" diyen Erdoğan, "asla demokrasi ve hukuk yolunda ayrılmadıklarını" ifade etti. "Hal böyleyken, birilerinin çıkıp Türkiye'yi bambaşka bir fotoğrafın içinde göstermeye çalışmasında haksızlığın ötesinde art niyet ararız" diyen Erdoğan, "Hadi yeminli Türkiye düşmanlarını anladık, hadi CHP gibi onların içindeki tetikçilerini de anladık. Peki yıllarca bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz kimilerinin de aynı trene binmesine ne demeli?" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Neymiş, filancalar filancalar niye hâlâ hapisteymiş. Bunları herhalde ödüllendirecek halimiz yok" ifadelerini de sözlerine ekledi.

Erdoğan sözlerini "Hatta daha da ileri gidip bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun dediği kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, polisimin, öğretmenimin kanı olan, bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur" şeklinde sürdürdü.

Eski TBMM Başkanı Arınç, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında, Demirtaş'ın "Devran" adlı kitabını okuduğunu belirterek "Devran'ı herkes okusun. Belki Demirtaş hakkında fikriniz değişmeyecek ama Kürtlerin neler yaşadığını anlayacaksınız, Kürtler konusunda fikriniz değişebilir" demişti. Arınç, üç yıldır cezaevindeki iş insanı Osman Kavala ile ilgili olarak da "Osman Kavala'nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım" diyerek savcılara çağrıda bulunmuştu. Arınç, bu sözlerinin tepki toplaması üzerine Salı günü YİK üyeliğinden istifa etmişti.

"Uluslararası deniz hukukunda yeri yok"

Erdoğan konuşmasında Libya açıklarında Türkiye bandıralı bir geminin "silah kaçakçılığı şüphesi" ile Irini misyonunda görevli bir Alman fırkateyni tarafından durdurularak, aranmasına ilişkin açıklamalarda da bulundu.

"Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok" diyen Erdoğan, "Bunun da kaptanı bir Yunan. Gemiye girdikten sonra da oradaki sivil mürettebatı da bunlar maalesef taciz ettiler. Bütün bunlar video kayıtlarıyla tespit edilmiş vaziyette. Tabii ki bunlar gerekli olan yerlere gönderildi, gönderilecek" ifadelerini kullandı.

Aşı için tarih verdi

Erdoğan konuşmasında koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarına da değindi. Çin, Rusya, ABD ve Avrupa'da geliştirilen aşılarla ilgili çalışmaları takip ettiklerini belirten Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki ayın sonuna doğru aşıda ilk uygulamaları yapabilmeyi ümit ediyoruz. Daha önemlisi, kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç Nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

DW/JD,EC

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