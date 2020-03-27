 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye üretime devam etmek zorunda | TÜRKİYE | DW | 30.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye üretime devam etmek zorunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, koronavirüsün yayılmasını engellemek için her yola başvurmaya hazır olduklarını söyledi.

default

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, koronavirüsün yayılmasını engellemek için her yola başvurmaya hazır olduklarını söyledi.

Bir süredir tartışılan sokağa çıkma yasağına ilişkin bir değerlendirmede bulunmayan Erdoğan, “En önemli hassasiyetimiz, temel ihtiyaç maddelerinin arzında sürekliliği sağlamak ve ihracatı desteklemek için üretimin kesintisiz sürmesini temin etmektir. Türkiye, her hal ve şart altında üretime devam etmek, çarklarının dönmesini sağlamak zorunda olan bir ülkedir” şeklinde konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

DW / GY, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Türkei | Pressekonferenz Erdogan

Erdoğan'dan "gönüllü karantina" çağrısı 27.03.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı. Halka "gönüllü karantina" çağrısı yapan Erdoğan, "Evimizden çıkmayacağız" şeklinde konuştu.

Türkei Präsident Recep Tayyip Erdogan

Erdoğan: Dar gelirlilere nakit 1000 TL destek verilecek 25.03.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs krizinin etkilerini azaltmak için dar gelirlilere 1000 TL nakit destek verileceğini açıkladı. Ayrıca, asgari ücretliye toplamda 7 milyar TL'lik ücret desteği sağlanacak.

Türkei Präsident Erdogan

Erdoğan: Salgının hızını 2-3 haftada kıracağız 25.03.2020

Küresel koronavirüs salgınıyla ilgili ulusa sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyi bir izolasyonla bu süreçten en az hasarla mutlaka çıkılacağını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan'dan "gönüllü karantina" çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı. Halka "gönüllü karantina" çağrısı yapan Erdoğan, "Evimizden çıkmayacağız" şeklinde konuştu.  

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Türkiye'nin, gitmek isteyen sığınmacılara sınır kapılarını açması sonrası kimileri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. İşte onlardan arta kalanlar...  