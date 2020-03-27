Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye üretime devam etmek zorunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, koronavirüsün yayılmasını engellemek için her yola başvurmaya hazır olduklarını söyledi.

Bir süredir tartışılan sokağa çıkma yasağına ilişkin bir değerlendirmede bulunmayan Erdoğan, “En önemli hassasiyetimiz, temel ihtiyaç maddelerinin arzında sürekliliği sağlamak ve ihracatı desteklemek için üretimin kesintisiz sürmesini temin etmektir. Türkiye, her hal ve şart altında üretime devam etmek, çarklarının dönmesini sağlamak zorunda olan bir ülkedir” şeklinde konuştu.

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DW / GY, SSB

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