Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Başbakanı Lapid, Türkiye ile İsrail'in diplomatik ilişkilerini yeniden en üst seviyeye çıkarma kararı almasının ardından bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik ilişkilerini yeniden büyükelçi seviyesine çıkararak, pek çok alanda karşılıklı yeni anlaşmalara imza atmaya hazırlanan Türkiye ile İsrail'in liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yair Lapid, akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanlığı'nın verdiği bilgiye göre iki lider, dışişleri bakanlarının geçen hafta ve aylarda yaptıkları karşılıklı ziyaretlerin ardından ikili ilişkilerin iyileştirilmesinden dolayı birbirlerine teşekkür etti. İsrail Başbakanı Yair Lapid, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. İsrail ve Türkiye bölgenin iki kilit ülkesidir. İlişkilerimizin güçlendirilmesi bölgesel istikrara katkı sağlayacak ve iki halka elle tutulur faydalar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı:

Lapid ve Erdoğan'ın ayrıca, diplomatik bağları yeniden eksiksiz kurma ve İsrail ile Türkiye'nin tekrar büyükelçi ataması kararından dolayı karşılıklı olarak tebriklerini dile getirdiği aktarıldı. İki liderin, bu son gelişmenin, özellikle ticaret ve turizm alanlarında birçok yeni hamleye yol açacak öneme sahip olduğu konusunda da aynı fikirde olduğu bildirildi. Görüşmede, İsrail'in Türkiye'ye uçuşlarının yeniden başlaması ve Eylül ayında İsrail'de yapılması planlanan Türkiye-İsrail Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı hakkında da fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fotoğraf: Necati Savas/AP/picture alliance

Görüşmeye dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konuların değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün açıklanan karşılıklı olarak büyükelçi atama kararına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni büyükelçinin atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasında iş birliği ve diyaloğun sürdürülebilir bir zeminde ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesini desteklediğini dile getirdi" ifadesine yer verildi.

DW / ET,HT