Erdoğan'ın mal varlığı Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu, Resmi Gazete'de cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları ile birlikte Erdoğan ve eşinin mal varlığını da yayımladı. Buna göre Erdoğan'ın 5 milyon 390 bin TL borcu var.

28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminin kesin sonuçları ile yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mal bildirimi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 seçmenin oyu ile geçerli oyların yüzde 52,18'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 25 milyon 504 bin 724 seçmenin oyu ile geçerli oyların yüzde 47,82'sini aldı.

YSK'nın açıkladığı sonuçlara göre, yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 197 bin 454 seçmenin bulunduğu seçimde oy kullanan toplam seçmen sayısı 54 milyon 23 bin 601 olarak belirlendi. Geçerli oy sayısı 53 milyon 339 bin 313, geçersiz oy sayısı ise 684 bin 288 oldu. YSK seçimlere katılım oranını yüzde 84,15 olarak açıkladı.

Toplamda 27 milyon 884 bin 589 oy alan Erdoğan'a yurt içinde 26 milyon 690 bin 529, yurt dışında 1 milyon 59 bin 494 ve gümrük kapılarında 84 bin 566 seçmen oy verdi.

Toplamda 25 milyon 504 bin 724 seçmenin oy verdiği Kılıçdaroğlu ise yurt içinde 24 milyon 728 bin 27, yurt dışında 714 bin 965 ve gümrük kapılarında 61 bin 732 oy aldı.

Erdoğan'ın mal bildirimi de yayımlandı

YSK'nın Resmi Gazete'de yayımladığı kesin sonuçlarda Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın malvarlığı da yer aldı. Erdoğan ve eşinin malvarlıkları şöyle:

Taşınmazlar

-1988 tarihinde edinilmiş 10 bin TL değerinde Güneysu, Dumankaya Köyü'nde 2000 metrekare arazi,

-2019 tarihinde edinilmiş 7 milyon 695 bin TL değerinde Üsküdar, Kısıklı 788 Ada, 157 Pafta, 3 parsel konut.

-2019 tarihinde edinilmiş 7 milyon 695 bin TL değerinde Üsküdar, Kısıklı 788 Ada, 157 Pafta, 3 parsel konut.

Banka ve menkul değerler

-Albaraka Türk Merkez Şubesi'nde bulunan 1 milyon 346 bin 614 TL

-Albaraka Türk Altunizade Şubesi'nde bulunan 96 bin 723 TL

-Ziraat Katılım Bankası’nda bulunan 411 bin 541 TL

-Nezdinde bulunan 30 bin TL

Borç

-Mustafa Erdoğan'a 5 milyon 390 bin TL

DW, ANKA/JD, TY

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