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Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan
PolitikaTürkiye

Cumhurbaşkanı aday listesi kesinleşti

2 saat önce

Cumhurbaşkanı seçimi için kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Listede alfabetik sıralamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan isimleri yer aldı.

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) cumhurbaşkanı aday listesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşti. Bununla birlikte cumhurbaşkanı seçimi için propaganda dönemi de başlamış oldu. 13 Mayıs Cuma günü seçim propagandası sona erecek.

Kesin aday listesi, alfabetik sırayla Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhur İttifakı'nın adayı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'dan oluştu.

Adaylar döviz hesabı açtırabilecek

YSK'nın bir diğer kararına göre ise 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde cumhurbaşkanı adayları bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek. Buna göre, en yüksek nakdi bağış ve yardım miktarı olan 55 bin 598 TL'nin karşılığı döviz tutarını geçmemek kaydıyla döviz cinsinden nakdi yardımlar yapılabilecek.

55 bin 598 TL'nin döviz karşılığının hesabında, bağış ve yardımın yapıldığı günden bir önceki gün (Pazartesi günü için Cuma günü, genel tatil günlerinden sonra gelen günler için tatilin başlangıcından önceki en son gün) Resmi Gazete'de ilan edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Efektif Satış Kuru dikkate alınacak.

Vekil listeleri 19 Nisan'da kesinleşecek

Milletvekili aday listeleri ise 19 Nisan Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinlik kazanacak.

Seçmen listeleri 20 Mart Pazartesi günü askıya çıkarılacak. Bu listeler, 2 Nisan Pazar günü askıdan indirilecek.

Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri 12 Nisan Çarşamba günü kesinleştirilecek ve yurttaşların oy vereceği yer ile sandıklar belirlenecek.

DW,ANKA/HS,CÖ

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