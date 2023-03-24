Cumhur İttifakı'nda son dakika genişlemesi

"Cumhur İttifakı" seçimlere AKP, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi olarak 4 parti ve dışarıdan Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) desteği ile girecek. Yeniden Refah Partisi, ittifaka katılmaya son dakikada karar verirken, daha önce şart koştuğu 6284 sayılı kanunun da içerisinde bulunduğu bazı başlıklarda protokol yapılması talebinin de AKP tarafından kabul edildiği açıklandı. 4 parti seçimlere logosu ile girecek ancak bazı illerde ortak liste yapılabileceği öğrenildi.

14 Mayıs seçimlerine ittifak olarak girecek partilerin protokollerini sunmasının son gününde Ankara'da hareketli anlar yaşandı. Seçimlere bir ittifak ile değil ayrı gireceklerini açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ayrıca cumhurbaşkanı adayı olduğunu da duyurmuştu.

Yoğun temas trafiği

20 Mart'ta Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) seçimlere ayrı gireceğini açıklamasının ardından "beklenmeyen" bu karar AKP'de bir hayal kırıklığı yaratırken, YRP'nin yanlış karar aldığı dillendirildi. 22 Mart'ta BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, Erbakan ile görüştüğü ve bu kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini kendisine iletti. Bu süreçte de AKP ve YRP kurmayları yeniden temaslara başladı. YRP, AKP ile ortak protokolde diretirken AKP tarafı ise "Koalisyon yapmıyoruz, ittifak yapıyoruz. Bir protokol yapılması doğru değil" mesajı yolladı. Ancak YRP geri adım atmadı, protokolü şart koştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin başta olmak üzere AKP'de birçok kurmayın devreye girmesi ve Mustafa Destici'nin de birkaç kez Erbakan ile görüşme trafiği gerçekleştirmesinin ardından 24 Mart'ta yani ittifak protokolünün YSK'ya teslim edilmesinin son günü yine yoğun bir görüşme trafiği işletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da külliyede Fatih Erbakan ile bir araya geldi. Yapılan ortak mutabakat sonrası YRP ittifaka katılma kararı verdi.

Bu kararın ardından AKP, MHP, BBP ve YRP temsilcileri ittifak protokolünü birlikte YSK'ya sundu.

Fatih Erbakan Fotoğraf: Ali Balikci/AA/picture alliance

Erbakan çekildi

Fatih Erbakan, gelinen süreci değerlendirdiği açıklamasında, "Partimizin ittifak sürecinde başından itibaren talep ettiğimiz prensipler konusunda uzlaşmaya vardık. Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde, prensiplerimiz içerisinde yer alan ekonomi, sosyal politika, dış politika alanında ülkemizin ve milletimizin faydasına olacak adımların uygulanmasının takipçisi olunacağı yönünde bir mutabakat sağlanmış oldu" dedi. Erbakan, adaylık sürecini sonlandırdığını da açıkladı.

6284 tartışması yaşanmıştı

Yeniden Refah Partisi'nin ilk görüşmelerde AKP'ye sunduğu 30 maddelik şartlar listesi ve bu şartlar arasında yer alan kadına şiddetle mücadelede önemli bir yeri olan 6284 sayılı kanundan vazgeçilmesi talebi AKP içerisinde de tartışmalara yol açmıştı.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "6284 kırmızı çizgimiz" çıkışı sonrası özellikle sosyal medyada ağır eleştiriler almış ve tehdit edildiğini açıklamıştı. 30 maddelik şartlar metninde, "İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin TBMM'de de oylanması ve uzantısı 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması", "6251 sayılı yasanın gözden geçirilmesi ve sapkınlıkların önlenmesi", "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin düzenlemelerden vazgeçilmesi" gibi maddeler yer aldığı kamuoyuna yansımıştı.

Fatih Erbakan, AKP adına Fatih Şahin, YRP adına Suat Pamukcu tarafından imzalanan ortak bir mutabakat metnini da kamuoyuna gösterdi. Ancak metnin tamamına dair bir bilgi paylaşılmadı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Fotoğraf: DHA

HÜDA PAR da destek verecek

İttifak görüşmeleri sürdürülen Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ise ittifaka girmedi ancak AKP listelerinden milletvekili adayı gösterilmesi konusunda uzlaştı. HÜDA PAR aday çıkarmayacak bazı isimler AKP listelerinde yer alacak. Bu sayının ise 2 ya da 3 olacağı ifade ediliyor. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun da AKP listelerinden girmesi bekleniyor. HÜDA PAR'ın parti olarak girmediği ve AKP listelerinden seçime gireceği için ittifak protokolünde imzası olmadığı kaydedildi. Ayrıca hem MHP hem de BBP'de HÜDA PAR'a dair eleştiriler ve tepkiler olduğu bu nedenle ittifaka girme formülü izlenmeyerek dışarıdan destek formülünün devreye alındığı belirtildi.

Listeler nasıl olacak?

AKP'de bir süredir Meclis'te çoğunluğun sağlanması için "ince hesaplar" yapılıyor. Bu nedenle listeleri güçlendirmek isteyen AKP, 18 kabine üyesinin milletvekili adayı yapılması kararını aldı. Meclis'te çoğunluğu hedefleyen AKP şimdi de MHP, BBP, YRP ile ortak liste çalışması da yapılacak. 4 partinin de kendi logosu ile seçime girmesi için en az 41 ilde seçime girmesi gerekiyor. AKP'nin 81 ilde seçime girmesine kesin gözüyle bakılırken çok az ilde MHP'nin bazı illerde de BBP ve YRP'nin aday çıkarmayacağı ve ortak liste yapılacağı belirtiliyor. AKP listelerinde YRP ve BBP'den isimler de yer alacak. İllere dair çalışma ise henüz tamamlanmadı. Vekil aday listelerinin YSK'ya sunulması için 9 Nisan'a kadar süre bulunuyor.